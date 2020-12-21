Чтобы вырастить мальчика счастливым человеком, мамы должны говорить сыновьям 10 фраз, которые будут иметь влияние на них в будущем.

Ты – сильный

Сила – это не о сокрытии эмоций и не о поведении "крутого" парня. Такая фраза в будущем поможет выстоять против тяжелых жизненных ситуаций и стать душевно устойчивым взрослым человеком. Об этом рассказали в издании iMOM.

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Ты – смелый

Если парень делает что-то, что требует смелости, необходимо это подчеркивать. Когда в следующий раз ему предстоит проявить мужество, он вспомнит мамины слова.

Ты – умный

Указывайте, что вам нравится, как сын решает сложные жизненные проблемы, и какие разумные решений он смог найти.



Говорить, что умный / Фото FirstCry Parenting

Ты – хороший

Доброта – это прекрасное сочетание доброжелательности и великодушия. Всегда намекайте на то, что он тоже готов изменить мир – через добрые поступки.

Ты – красив

Быть красивой важно не только девочке. Мальчикам эту фразу также крайне важно слышать.

Ты – удивительный

Мир будет говорить ему, что он обычный. Однако придет время, когда он задумается о том, что он такой, как все, а хотел бы быть особенным. Замечайте все его успехи и умения, просите, чтобы вас тоже научил.

Ты – будешь замечательным мужчиной

Начинайте с детства мимоходом подчеркивать и воспитывать в нем черты характера мужчины.



Всегда рядом / Фото Dr. Roseann

Ты будешь прекрасным отцом

Через родительские ценности закаляется и ребенок. От вас зависит, каким отцом он будет в своей семье в будущем.

Я всегда рядом

Маме всегда трудно, когда ребенок взрослеет, ведь малыш уже не хочет лишний раз целоваться или обниматься. Однако из-за этого не стоит забывать ребенку напоминать о любви.

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Я всегда буду любить тебя

Мамы знают, что мальчикам нравится проверять границы и иногда это приводит к проблемам. Напоминайте о том, что надо думать о последствиях.