Традиции, которые повторяются в семье из года в год или же передаются из поколения в поколение, помогают объединить родных. А также дарят ощущение магии, уюта и неповторимого праздника.

Ожидание чуда

Еще до самых праздников можно устраивать дома соответствующую атмосферу. Например, в день Святого Николая не забудьте положить детям подарки у кровати или вообще в комнате. Об этих советах рассказало издание 4mamas.

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За 12 дней до Нового года каждый вечер, например, стоит готовить новое блюдо всей семьей. Это поможет побыть вам всем вместе. В процессе приготовления можно рассказывать малышам много семейных истории, воспоминаний и вообще пообщаться.



Вместе готовить / Фото Arva Appliances

Домашняя газета

Если в семье есть дети-школьники, то можете попробовать сделать домашнюю газету. Она должна быть яркой и смешной. Нарисуйте новогоднюю елку, а вместо шариков приклейте фотографии своих родных, напишите пожелания, стихи, воспоминания.

Также можно устроить соревнования – родители делают свою газету о детях, а дети – о родителях. Интересно будет наблюдать, как с каждым годом все более серьезными становятся пожелания детей и как они меняются на фотографиях.

Игрушка своими руками

Для игрушек можно использовать любые материалы: куколок, сердечки, оберточная бумага, вата, обрезки ткани. Также красивой традицией будет передавать из поколения в поколение елочные украшения. Также можно изготовить самодельные поздравительные открытки для всех членов семьи.



Игрушки своими руками / Фото Pinterest

Семейный альбом

В конце декабря попросите всех домашних написать о том, как прошел год, сбылось ли что-то с загаданного, что произошло хорошего. Соберите все произведения в один альбом, вклейте лучшие фото. Можно смонтировать фильм из домашнего видео за прошлый год, записать на диск и отправить в тот же альбом, в специальный кармашек.

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Поиски подарков

Обычно подарки кладут под елку. А можно устроить мини-квест, например, развесить на ветвях записки с указанием мест, где искать презенты. Записок может быть несколько. Поэтому в поисках подарка родным придется и под кровать заглянуть, и на балкон выйти.