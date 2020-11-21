В большинстве случаев дети восстают против менторства и властного тона, потому что очень чувствительны к эмоциональным высказываниям. Стоит налаживать контакт с малышами еще с раннего возраста, потому что в подростковый период нежелание подчиняться будет еще больше.

Родителям важно контролировать, что и как они говорят ребенку. Об этом рассказали в издании "Мой ребенок".

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"Немедленно убери свои игрушки, одежду, книжки"

Такой приказ может сработать, только если ребенок сильно запуган. Поставьте себя на его место. Во-первых, непонятно, зачем убирать, ведь и так все игрушки видны и можно ими поиграть.

Во-вторых, кому понравиться подчиняться приказам, разве что если страх наказания сильнее желания независимости.



Немедленно убери свои игрушки / Фото Psychology Today​

Поэтому маме стоит на доступном для ребенка языке объяснить – зачем их убирать, приказ заменить побуждением к совместному действию.

Как лучше: "Смотри у меня получается попасть кубиком в коробку. А ты так сможешь?"

"Пошли скорее, сколько можно тебя ждать"

Если ребенок медленно собирается, этому обязательно есть объяснение. Например, он не хочет никуда идти, не исключено, что ему не хватает маминого внимания и это один из способов его заполучить.

Причины могут быть разными, в идеале – нужно постараться их найти. Но если результат все же нужен, лучше не командовать, а подключить игру и соревнование подкрепить мотивацией.

Как лучше: "Давай на скорость, я засекаю время!", "А там на улицы я видела такое". Только не обманывать, потому что в следующий раз не сработает.

"Когда ты уже угомонишься и ляжешь спать"

Фраза, которая вообще не имеет смысла, поскольку это даже не побуждение к действию, а просто риторическое высказывание.

Неприятность состоит в том, что мама в процессе "заводится", начинает злиться, а ребенок не в состоянии понять – за что?



Когда ты уже угомонишься / Фото New York Post

Прежде всего, нужно, чтобы ребенок понял чего от него хотят, а форма, в которой можно ему это объяснить не должна быть менторской.

Как лучше: "А я знаю новый способ укрываться одеялом", "Твой мишка уже ждет тебя в постельке и очень хочет, чтобы ты его обнял", "Давай почитаем, что там происходит дальше в нашей книжке".

Несколько общих правил:

► Обращаясь к ребенку, добейтесь прежде его внимания, пусть он посмотрит на вас и услышит.

► Никогда не обманывайте ребенка, если пообещали – сделайте, если не может е сделать – не обещайте.

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► Как вы разговариваете с ребенком сейчас, так он будет обращаться с вами в будущем, задумайтесь о том, чему вы его учите.