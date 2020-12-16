Чтобы отношения были долгими и счастливыми, партнерам важно научиться говорить друг с другом. Но вместе с тем перестать употреблять те фразы, которые легко могут спровоцировать ссору.

"Ты прав, только отстань"

Это считается скрытой формой агрессии. Вроде партнер никого не хотел обидеть, но сделал неприятно любимому человеку. Об этом рассказало издание Cosmo.

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"Можно я побуду одна и подумаю"

Вроде вы закончили ссору, все обсудили, и внезапно раздается фраза: "Все хорошо, но оставь меня сейчас одну". Мужчина не понимает, почему его любимая об этом просит: пообижаться, выразить накопившееся или устроить драму? Все это выглядит по-детски.

"Хорошо, но я тебе это еще припомню"

Когда люди заканчивают ссору или тяжелый разговор, они пытаются, насколько это возможно, забыть о ситуации и не вспоминать о ней партнеру. Но точно не угрожают любимому человеку и не манипулируют.



Манипуляции / Фото Debra Macleod

"Теперь 2:2"

В чем смысл такого поведения: вывести партнера из равновесия или разозлить его и спровоцировать на новую ссору. Если напомнить, что никто не святой, то лучше промолчать.

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"Это твоя вина"

Подытоживать, кто был виноват в ссоре категорически нельзя. Конечно, если эти отношения есть желание беречь. Иначе не обижайся, что рано или поздно партнер устанет от "скрытых" намеков, соберет свои вещи и хлопнет дверью.