Между партнерами может случаться разное – ссора, недоразумение, скандал или обычный бытовой разговор. Главное при этом не сказать любимому несколько опасных для отношений фраз.

"Хочешь стать бывшим?"

Это не угроза. Это стимул для мужчины подумать, зачем ему отношения, где шантажируют возможным расставанием. Об этом рассказало издание Cosmo.

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Может, он раз или два проигнорирует такую ​​фразу. Но однажды соберет вещи и уйдет со словами: "Ты так долго об этом спрашивала, что я все-таки захотел".

"У моего деда гардероб лучше, чем у тебя"

Конечно, не все мужчины рождаются с тягой к прекрасному и с умением выбирать стильные вещи. Однако это можно легко исправить. Главное – делать все с позиции доброй помощи партнеру, а не с нареканиями.



Мужской гардероб / Фото The Essential Man

"Мог бы и больше зарабатывать"

Для мужчины нет ничего больного, чем понимать, что он не оправдывает ожиданий любимой девушки. Большинство партнеров зарабатывают примерно одинаково, однако большинство мужчин все же стремятся получать немного больше своих любимых.

Когда это не удается, а девушка еще и акцентирую на этом, мужчине одновременно хочется "провалиться под лед" и найти ту, которая похвалит и оценит его старания.

"На футбол время есть, а на вечер со мной – нет?"

Прости и смирись. Ему нужно ходить с друзьями на футбол, купаться в пиве и время от времени возвращаться домой под утро. Если твой парень упорный болельщик и жить не может без футбола, не упрекай его этим увлечением.

"Будь мужчиной!"

Если есть желание завершить сразу отношения, то достаточно один раз сказать эту фразу во время ссоры. Она как красная тряпка для быка. После таких слов партнер понимает, что его совсем не ценят и не уважают. Следовательно, нет смысла продолжать такие отношения.



"Будь мужчиной" / Фото Getty Images

"Без тебя разберусь"

Теоретически девушка все можешь без мужчины. Однако зачем-то вы строите отношения, готовите ужин, ездите к родителям на Рождество и покупаете новые шторы в гостиную.

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