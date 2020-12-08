Люди понемногу учатся разговаривать друг с другом о чувства и эмоции. А вот вопрос финансов отложений на потом или просто избегают. Однако лучше эту тему сразу откровенно обсуждать.

► Кто и где работает, сколько получает в месяц

Многие пары живут годами друг с другом, однако до конца так и не понимают, где работает, какую зарплату получает любимый человек. Можно считать это некоторым недоверием к партнеру, неуважением и странным поведением. Об этом сообщило издание Cosmo.

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► Каким образом должен наполняться общий бюджет

Бывает, что каждый из партнеров кладет в бюджет 50% своих доходов, другие – отдают и потом берут столько, сколько им нужно. Чтобы в будущем не возникало разногласий на эту тему, стоит обсудить этот вопрос сразу.



Обсуждение финансов / Фото The Gottman Institute

► Какие покупки каждый из партнеров считает необходимыми

Продукты, одежда, техника – какая и почему? Пары в любом случае должны обсудить эти вопросы. В противном случае через несколько месяцев кто-то обязательно взбунтует.

► Нужно ли отчитываться друг перед другом за покупки

Чаще всего – это просто форма доверия любимому человеку. Партнер не боится рассказывать о том, что во время обеда случайно приобрел что-то новое.

► Есть ли у кого-то из партнеров долги

Желает этого человек или нет, но частично долг партнер – это общая проблема. Хуже всего в таком случае, что те, кому задолжали, могут требовать деньги с тебя, как родственника.

► Как будут собираться деньги на крупные покупки или отпуск

Стоит проговорить, как партнер относится к кредитам или займам, может отказаться от комфорта для приобретения необходимой вещи и готов пожертвовать походами в ресторан ради нового телевизора?



Деньги на отпуск / Фото Her World

Тогда точно будет понимание, что нужно делать, чтобы купить дорогую вещь или просто отдохнуть в любимой стране.

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► Планируете ли вы покупать жилье или машину

Обычно пары не обсуждают столь дальние планы перед тем, как собираются съехаться. Однако только таким образом можно понять, как партнер видит свое будущее, что хочет от жизни, готов развиваться, больше работать и даже менять сферу деятельности.