Не все, что происходит в отношениях, стоит рассказывать родителям или друзьям. Ссора достаточно быстро разрешится, а близкие будут помнить поступок парня еще долго.

► Плохие подарки

Не нужно рассказывать о подарках парня, которые не очень понравились, всем близким. Об этом сообщило издание Cosmo.

Интересно Застряли в рутинных отношениях: как это понять и преодолеть

Такими действиями можно обидеть партнера. Кроме этого подруги или родители сразу поставят любимому "минус" из-за того, что он не выбрал что-то хорошее.

Лучше намекни партнеру, что тебе не нравятся и во время прогулки рассказать или показать, что больше по душе.

► Финансовые трудности

Жаловаться на недостаток денег или, хуже того, маленькую зарплату мужа – очень низко. Так можно задеть его самолюбие и гарантированно дать близким повод постоянно донимать парня вопросами на тему, когда он уже будет зарабатывать больше.



Родители и парень / Фото Business Insider

Финансовые вопросы лучше решать без привлечения посторонних, даже если могут дать немного денег и помочь с какими-то покупками. Вы же взрослые люди, сами разберетесь!

► Неприязнь парня к родителям или друзьям

В этой ситуации лучше все-таки закрывать глаза на проблемы в коммуникации. Особенно, не стоит рассказывать маме или подруге, что парень не хочется с ними общаться.

Они в любом случае будут враждебно против него настроены, а значит, тебе придется постоянно терпеть вопрос: "Вы там еще не расстаетесь?".

► Слабости или экстравагантные увлечения парня

Допустим, он коллекционирует винтажные пуговицы или значки. Занятия, конечно, очень увлекательно. Но вряд ли его по достоинству оценят друзья. Зато у них появится прекрасная возможность шутить над парнем на эту тему.

К теме Убивают чувства и отталкивают: какие 3 ошибки не стоит допускать в отношениях

А вот родителям лучше не рассказывать, что твой сильный и отважный викинг любит лечь тебе на колени и смотреть мелодрамы. Вряд ли это улучшит их отношения.