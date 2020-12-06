Ни родственникам, ни друзьям: какие факты о парне не стоит рассказывать близким
Не все, что происходит в отношениях, стоит рассказывать родителям или друзьям. Ссора достаточно быстро разрешится, а близкие будут помнить поступок парня еще долго.
► Плохие подарки
Не нужно рассказывать о подарках парня, которые не очень понравились, всем близким. Об этом сообщило издание Cosmo.
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Такими действиями можно обидеть партнера. Кроме этого подруги или родители сразу поставят любимому "минус" из-за того, что он не выбрал что-то хорошее.
Лучше намекни партнеру, что тебе не нравятся и во время прогулки рассказать или показать, что больше по душе.
► Финансовые трудности
Жаловаться на недостаток денег или, хуже того, маленькую зарплату мужа – очень низко. Так можно задеть его самолюбие и гарантированно дать близким повод постоянно донимать парня вопросами на тему, когда он уже будет зарабатывать больше.
Родители и парень / Фото Business Insider
Финансовые вопросы лучше решать без привлечения посторонних, даже если могут дать немного денег и помочь с какими-то покупками. Вы же взрослые люди, сами разберетесь!
► Неприязнь парня к родителям или друзьям
В этой ситуации лучше все-таки закрывать глаза на проблемы в коммуникации. Особенно, не стоит рассказывать маме или подруге, что парень не хочется с ними общаться.
Они в любом случае будут враждебно против него настроены, а значит, тебе придется постоянно терпеть вопрос: "Вы там еще не расстаетесь?".
► Слабости или экстравагантные увлечения парня
Допустим, он коллекционирует винтажные пуговицы или значки. Занятия, конечно, очень увлекательно. Но вряд ли его по достоинству оценят друзья. Зато у них появится прекрасная возможность шутить над парнем на эту тему.
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А вот родителям лучше не рассказывать, что твой сильный и отважный викинг любит лечь тебе на колени и смотреть мелодрамы. Вряд ли это улучшит их отношения.
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