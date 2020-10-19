Какие действия родителей провоцируют детские истерики: объяснение психолога
Одним из сложных периодов в воспитании считается момент детских истерик. Малыш много злится и плачет – это самые частые родительский запрос к психологам.
Общество имеет определенный осуждение в отношении родителей, которые не могут быстро успокоить ребенка. Об этом сообщило издание WOMO.
Интересно Как ребенку помочь поверить в себя: действенные советы
Дети не умеют иначе проживать фрустрацию – чувство раздражения и невозможности осуществления желаемого. Детская психика совсем не так устроена, как взрослая.
Почему родители не понимают ребенка
Множество методов поддержки, которые предлагают родителям, бывают недееспособны. Ведь важно взрослым осознать что с ними происходит, когда они встречаются с сильными детскими чувствами.
Ответы могут быть самые разнообразные:
- Мне не позволяли плакаты в детстве и злиться. Почему моему ребенку это разрешено?
- Мой ребенок очень эмоциональный и все подумают, что мы ненормальная семья.
- Я не выношу этих криков и слез, потому что они меня унижают и делают обезоруженным.
- Если я сейчас не могу контролировать его поведение, что же будет в подростковом возрасте?
- Она мной сейчас манипулирует.
Дышать, считать до 10, гладить по руке ребенка – все это вторичные советы, пока взрослые не осознают свое собственное состояние рядом с ребенком.
Жизнь современных родителей очень насыщенная и часто на больших скоростях. Утром сборы в садик, школу, кружки, тренировки, работа, домашние дела – за всем этим стоит психическая энергия, которая расходуется на такой быстрый темп.
Детские истерики / Фото Beenke
В современном мире совсем нет времени, чтобы помочь ребенку пережить эмоции, ведь сами взрослые порой не знают как с ними справиться. Есть ответственность, плотный график, многозадачность, но места чувствам в семье будто нет.
Уставший папа после сложного рабочего дня наверняка не найдет в себе терпение на принятие детских истерик. Мама, которая имеет много дел целый день, тоже не сможет помочь ребенку с чувствами.
Что происходит на самом деле
Истерики – это способ самого ребенка освободить психику от напряжения.
► Ребенок не намерен кого-то из взрослых довести до обморока.
► Ребенок не хочет поссорить своих родителей.
► Ребенок не хочет опорочить их перед дедушкой и бабушкой.
► Ребенок просто проживает фрустрацию данным им природой способом.
К теме Ребенок страдает от буллинга в интернете, 5 важных признаков для родителей
Когда взрослые это понимают, тогда и можно глубоко дышать, считать до 10 и поглаживать детскую ручку. Помочь малышу можно только тогда, когда эмоциональная поддержка оказана самому себе и желательно вовремя.