Одним из сложных периодов в воспитании считается момент детских истерик. Малыш много злится и плачет – это самые частые родительский запрос к психологам.

Общество имеет определенный осуждение в отношении родителей, которые не могут быстро успокоить ребенка. Об этом сообщило издание WOMO.

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Дети не умеют иначе проживать фрустрацию – чувство раздражения и невозможности осуществления желаемого. Детская психика совсем не так устроена, как взрослая.

Почему родители не понимают ребенка

Множество методов поддержки, которые предлагают родителям, бывают недееспособны. Ведь важно взрослым осознать что с ними происходит, когда они встречаются с сильными детскими чувствами.

Ответы могут быть самые разнообразные:

Мне не позволяли плакаты в детстве и злиться. Почему моему ребенку это разрешено?

Мой ребенок очень эмоциональный и все подумают, что мы ненормальная семья.

Я не выношу этих криков и слез, потому что они меня унижают и делают обезоруженным.

Если я сейчас не могу контролировать его поведение, что же будет в подростковом возрасте?

Она мной сейчас манипулирует.

Дышать, считать до 10, гладить по руке ребенка – все это вторичные советы, пока взрослые не осознают свое собственное состояние рядом с ребенком.

Жизнь современных родителей очень насыщенная и часто на больших скоростях. Утром сборы в садик, школу, кружки, тренировки, работа, домашние дела – за всем этим стоит психическая энергия, которая расходуется на такой быстрый темп.



Детские истерики / Фото Beenke

В современном мире совсем нет времени, чтобы помочь ребенку пережить эмоции, ведь сами взрослые порой не знают как с ними справиться. Есть ответственность, плотный график, многозадачность, но места чувствам в семье будто нет.

Уставший папа после сложного рабочего дня наверняка не найдет в себе терпение на принятие детских истерик. Мама, которая имеет много дел целый день, тоже не сможет помочь ребенку с чувствами.

Что происходит на самом деле

Истерики – это способ самого ребенка освободить психику от напряжения.

► Ребенок не намерен кого-то из взрослых довести до обморока.

► Ребенок не хочет поссорить своих родителей.

► Ребенок не хочет опорочить их перед дедушкой и бабушкой.

► Ребенок просто проживает фрустрацию данным им природой способом.

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Когда взрослые это понимают, тогда и можно глубоко дышать, считать до 10 и поглаживать детскую ручку. Помочь малышу можно только тогда, когда эмоциональная поддержка оказана самому себе и желательно вовремя.