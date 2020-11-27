Все еще люди пытаются понять, какая разница между токсичными и здоровыми отношениями. Психолог Екатерина Гольцберг определила несколько секретов. Они помогут сохранить отношения с партнером здоровыми и счастливыми.

Делайте навстречу шаги

Нужно уметь оценить свой вклад в отношения. Например, самостоятельно планируешь ваши выходные и отпуска. А что в это время делает партнер? Сообщили в издании Cosmo.

Интересно Полезные привычки, которые укрепляют отношения: что парам нужно регулярно делать

Каждый в паре должен сделать свои 5 шагов навстречу друг другу, а вместе уже получится 10. Часто случается, что все 10 делает один человек, пока другой стоит на месте.

Именно поэтому стоит подумать, каждый ли равноценно вкладывается в отношения и что можно сделать, чтобы изменить эту ситуацию.

Доверяй и учите друг друга доверия

Если просишь показать телефон, чтобы знать с кем переписывается партнер. Или еще хуже – втайне самостоятельно читаешь все смс и мониторишь фейсбук и телеграмм. Это признак того, что доверия нет.



Доверяйте / Фото Pinterest

Даже когда поводов для этого нет никаких, все равно рука тянется к гаджету партнера, чтобы проверить: а вдруг?

В таком случае не стоит удивляться, что у него также будет мало доверия и появится потребность постоянно знать кто тебе звонит и пишет. Если не хочется чувствовать себя под постоянным контролем, стоит и самому перестать это делать.

Договаривайтесь "на берегу"

Еще до того, как жить долго и счастливо вместе, проверьте насколько близки ваши с партнером ценности. Сходятся ваши понятия о том, как должны развиваться отношения. Искренне поделись с ним тем, что для тебя приемлемо, а что нет.



Договаривайтесь / Фото HuffPost

Мы можем с чем-то соглашаться, но закрываем на это глаза, так как партнер нам очень нравится. Тогда свято верим, что когда-то это удастся исправить. Однако "когда-то" будет уже поздно.

Поэтому надо договариваться о правилах взаимодействия уже. Говорить открыто о том, что не любишь готовить завтраки и терпеть не можешь разбросанных носков. Если что-то в действиях уже напрягает, то дальше будет только хуже.

Избегайте зависимости

Твой партнер говорит тебе, что отныне ты можешь не работать, потому что он с радостью будет тебя обеспечивать. Как тебе предложение? Соблазнительное? На первый взгляд. Но через несколько месяцев или лет такой зависимости может следовать: "будет так, как я сказал", "ты не могла приготовить что-то лучше?", "делай так, как хочу я".

Такой партнер становится очень требовательным. Он начинает выставлять условия и чувствовать себя абсолютно правым и требовать от тебя выполнения. Он содержит!

К теме Причины ревности и как от нее избавиться: советы от психолога

Чтобы до этого никогда не дошло, стоит позаботиться о своей экономической независимости. Это по сути основа нашей независимости в целом. На первый взгляд беззаботная жизнь, может стать прямой дорогой к психологическому или физическому насилию со стороны партнера.