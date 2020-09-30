В Украине очень много детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Временам их усыновляют и забирают в настоящие семьи, однако не каждый человек может решиться на такой шаг. Кроме того, эта процедура не из легких, ведь кроме необходимых справок и заявлений, семья, которая хочет усыновить ребенка, должна пройти специальную подготовку.

В День усыновления 24 канал предлагает больше узнать о том, как это сделать и ознакомиться с процедурой оформления опекунства.

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Кто может усыновить ребенка

Согласно закону, усыновителем ребенка может быть:

дееспособное лицо от 21 года,

лицо старше ребенка, которого она хочет усыновить, более чем на 15 лет,

супружеские пары и неженатые люди (согласно пункту выше).

Кто имеет преимущества в праве на усыновление? Преимущественное право над другими усыновить ребенка имеет человек, у которого уже есть собственный ребенок; родственник ребенка, которого хотят усыновить; лицо, которое усыновляет нескольких детей, являющихся братьями/сестрами. Кроме того, преимущественное право на усыновление ребенка имеет супружеская пара.



Чтобы усыновить ребенка, родители должны пройти специальную процедуру

Процедура усыновления ребенка

Эта процедура состоит из нескольких этапов, которые необходимо пройти, прежде чем усыновить ребенка. Для начала вам необходимо стать на учет кандидатов на усыновление. Для этого необходимо обратиться в службу по делам детей с письменным заявлением по месту регистрации.

К письменному заявлению необходимо приложить следующие документы:

копию паспорта или другого документа, подтверждающего личность;

справку о заработной плате за период последних шести месяцев, либо копию декларации о доходах за предыдущий календарный год;

копию свидетельства о браке (если заявители прибывают в браке);

медицинское заключение о состоянии здоровья заявителя;

нотариально заверенное письменное согласие второго из супругов на усыновление (в случае, если усыновителем будет только один из супругов);

справку об отсутствии судимости;

копию документа, подтверждающего наличие права собственности на жилое помещение.

Служба должна проверить эти документы в течение 10 рабочих дней, провести собеседование с усыновителями и проверить условия их проживания.

По результатам рассмотрения представленных документов эта служба подготовит заключение. Если вывод положительный, то заявителей поставят на учет кандидатов на усыновление. После этого вы можете приступать к процедуре усыновления.

Помните, что это положительное заключение действует только один год. Если за этот период вы не усыновили ребенка, то вы можете обратиться в службу для продления срока действия заключения еще на один год.



Усыновители могут выбрать любого ребенка из детдома

После этого, усыновители могут наведаться в заведение и лично познакомиться с ребенком, которого они хотят забрать. Также в это время стоит ознакомиться с документами, содержащимися в личном деле ребенка, его медицинской картой, историей жизни, поведением, навыками и чертами характера.

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Потом усыновители должны подать заявление на усыновление ребенка в службу по делам детей. После рассмотрения служба выносит решение про заключение о целесообразности усыновления и соответствие его интересам ребенка для представления в суд. Фактическое усыновление детей в Украине проводится на основании решения суда.

Уже после всех формальностей усыновитель обязан лично забрать ребенка из места жительства после предъявления копии решения суда об усыновлении в присутствии представителя службы по делам детей.

Могут ли иностранцы усыновить ребенка в Украине

Если иностранец изъявил желание усыновить ребенка из Украины, то для этого ему требуется разрешение центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере усыновления и защиты прав детей.

Такое усыновление производится на общих основаниях и при условии, что не оказалось гражданина Украины, который желал бы усыновить или взять на воспитание к себе в семью этого же ребенка. К тому же, усыновление возможно только после достижения ребенком пяти лет.

По данным Минсоцполитики, за последние 10 лет в Украине усыновили 23 814 детей. И более 6 тысяч из них оказались в семьях иностранцев. За время карантина процесс усыновления замедлился, но все же есть сотни семей, которые представляют необходимые документы на рассмотрение и ожидают возможность забрать малыша из приюта.

Сколько стоит усыновление ребенка

В Украине процедура усыновления ребенка является бесплатным. Заметим, что единственным обязательным официальным платежом является судебный сбор за подачу заявления, который взимается в соответствии с Законом Украины "О судебном сборе".

В каких случаях усыновление могут отменить

Отмена усыновления может произойти только в судебном порядке, поскольку законодательно человек не может отказаться от опекунства. Это может произойти по одной из причин:

усыновление противоречит интересам ребенка. Речь идет о случаях, когда семья не выполняет своих обязанностей и социальные работники это зафиксировали;

ребенок страдает психическим или другой тяжелой болезнью, о которой приемная семья не знала;

между приемной семьей и ребенком не налаживается общение, что вредит эмоциональному состоянию несовершеннолетнего ребенка.

В то же время в законодательстве отмечено, что отмена усыновления не может состояться после того, как ребенок достиг совершеннолетия.