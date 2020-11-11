Как выбрать безопасную игрушку для ребенка: важные для здоровья советы
Ежегодно более 45 тысяч детей и подростков испытывают отравлений токсическими веществами из-за некачественных игрушек. Имеено поэтому нужно уметь выбирать подарки для малышей.
Опасными могут быть яркие, крашеные, резиновые или пластиковые игрушки, потому что содержат свинец или другие вредные вещества. Об этом рассказали в Центре общественного здоровья в фейсбук.
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Опасные соединения могут спровоцировать отравление, хронические аллергии, ожоги, онкологические заболевания и задержки развития ребенка.
Если продукция подтверждена соответствующими документами, риск приобрести опасную игрушку для здоровья – уменьшается.
Игрушки для детей / Фото Bored Panda
О качестве изделия должен свидетельствовать хотя бы знак соответствия техническим регламентам. При его отсутствии не стоит подвергать своего ребенка возможной опасности.
Особого внимания требуют малыши. Младенцы очень любознательны, все тянут в рот, не осознают своих действий – и это главная причина отравлений детей в возрасте до 1 года. Ответственность, осведомленность о возможных рисков поможет сохранить здоровье и даже жизнь ребенка.
Как уберечь детей от некачественных игрушек:
- Не следует выбирать игрушки, очень ярко окрашенные или лакированные, ведь краска может быть токсичной и опасной для здоровья.
- Не стоит покупать для детей младшего возраста игрушки из мелких деталей, которые малыш может отломить и проглотить.
- Не следует выбирать игрушки, которые имеют ощутимый запах.
- Когда выбираете игрушки, проверьте наличие знака соответствия техническим регламентам и убедитесь в качестве продукции.
Покупайте игрушки в проверенных специализированных местах продажи, где товары имеют необходимые маркировки, а продавец предоставит всю необходимую документацию, подтверждающую безопасность и качество.
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Если ребенок отравился, немедленно вызывайте скорую помощь и обратитесь к профессиональной помощи. Ни в коем случае не лечите отравление самостоятельно.
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