Период сна у новорожденного длится гораздо дольше, чем период активности. Родителям приходится проявлять фантазию и выдержку, чтобы уложить малыша спать. Однако для этого есть проверенные годами хитрости.

Вечерние ритуалы и волшебные способы укачивания помогут уложить малыша спать. Об этом сообщило издание "Мой ребенок".

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• Успокаивающий массаж

Хорошим вариантом может стать успокаивающий массаж. Самым главным здесь является нежность маминых или папиных рук. Смажьте руки детским маслом или кремом и просто погладьте малыша. При этом может говорить, как вы любите ребенка, а в конце прижать его к себе.



Прижмите к себе / Фото Women's Health

• Плотные шторы

Малыши очень чувствительны к свету, поэтому следует повесить очень плотные шторы. Они помогут ребенку понять, что время игр закончилось и пора спать. Если в полной темноте малыш чувствует себя неуютно, можно включить ночник.

• Проветривание

Летом окна должны быть открыты днем ​​и ночью. Конечно, в непогоду или при сильном морозе долго держать открытыми окна нельзя. Поэтому проветривайте спальню малыша за 30 минут до сна. Снижение температуры воздуха на 1 – 2 градуса способствует быстрому погружению в мир снов.

• Тишина

Некоторые дети способны заснуть под звуки барабанного боя, а другим для отдыха необходима полная тишина. Если малыш относится ко второй группе, приучите себя и всех хранить в доме покой, пока вы заключаете кроху.

• Усыпляющие звуки

Обратите внимание, какие именно звуки действуют на вашего малыша усыпляюще и используйте их в нужный момент.

• Поглаживание по спинке

Легкие нежные поглаживания и похлопывания по спинке дадут понять малышу, что мама рядом, поэтому он в безопасности. Не спешите побыстрее уйти из комнаты, как только ребенок сомкнул глаза. Посидите рядом со своим малышом, пока он крепко не уснет.

• Ощущение присутствия мамы

Оставьте в кроватке малыша какую-то деталь своей одежды или любую вещь, впитавшая ваш запах. Проснувшись, кроха решит, что вы где-то рядом. Волнение и страхи отступят и он сможет спокойно погрузиться в сон снова.



Присутствие родителей / Фото Foundations Family Counseling

• Совместный сон

Чтобы малыш спокойно спал всю ночь, родители должны быть рядом. Совместный сон помогает ребенку чувствовать себя в безопасности.

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Все дети разные. То, что помогает заснуть соседском малышу, на вашего может не подействовать. Ориентируйтесь на его потребности и будьте к нему внимательны.