В воспитании мальчиков и девочек есть определенные особенности и различия. Мама Рита Темплтон с юмором рассказывает, как это иметь 4 сыновей.

Она вспомнила, что, когда росла, у нее были куклы. Ребенком она их расчесывала и представляла, как однажды, будет делать это все со своей дочерью. Об этом Рита Темплтон рассказывает на своем сайте fightingfrumpy, а также на странице в Instagram.

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"Когда я выросла, я очень удивилась рождению сначала одного, потом второго, потом третьего, и наконец, четвертого мальчика. Однако сейчас, я уже не представляю, как бы я воспитывала девочку. Однако, есть несколько вещей, которые я не знала о мальчиках, пока у меня не было сыновей", – отметила Рита Темплтон.

Они играют со всем тем, что им дают

Женщина рассказала, что в течение многих лет некоторые любимые игрушки ее мальчиков были девчачьими. Она вспомнила, что недавно вытащила пластиковую ванну, которая была полна ее старых Барби. Дети играли с ними часами.



Мальчики играют со всем / Фото Instagram

Конечно, они больше любят игрушки для мальчиков, особенно, когда становятся старше. Однако, если вы не даете им выбора, они вполне могут играть с тем, что есть под рукой.

Их волосами нужен постоянный уход

Волосы мальчика требует гораздо большего ухода, чем ожидается. Особенно, если оно короткое.

Утром они торчат во все стороны. Только ежедневное мытье, немного геля для волос, много нытья, делает его презентабельным,

– пояснила Рита Темплтон.

"Вторым нюансом является стрижки. Мои волосы растут очень медленно, а моим сыновьям нужна стрижка каждые 2 недели, иначе они начинают выглядеть, как Рапунцель. Где справедливость?", – добавила Рита Темплтон.



Рита Темплтон / Фото Instagram

Они могут быть капризными и склонными драматизировать

Женщина вспомнила, что она думала, иметь сыновей значит не иметь истерик. Однако в действительности все не так. Хватает рыданий, криков, грюкань дверью, а также драматических выкриков "Моя жизнь испорчена!".



Сыновья с папой / Фото Instagram

"Также иногда они ненавидят своих братьев, иногда ненавидят носить брюки вместо шорт, иногда ненавидят все в целом", – отметила Темплтон.

Они всегда травмированы

Мама вспомнила, что у всех детей были выбиты или сломанные зубы. Также были сломаны запястья, вывихнутые плечи и бедра, наложены швы. Мелкие порезы, царапины и огромные синяки – это обычные явления.

Моя аптечка выглядит так, как будто я работаю в скорой помощи. Однако, серьезные травмы закалили меня, поэтому я все реже обращаю внимание на мелочи,

– отметила Рита Темплтон.

Она сообщила, что в целом сыновья принесли в ее жизни много сюрпризов, удивительных или не очень. Однако самым большим сюрпризом стала глубина любви мальчишек к матери.

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"Конечно, они берут пример со своего отца и весело проводят с ним время. Однако то, какими глазами они смотрят на меня, невозможно передать словами. Мои ребята – буйные, игривые, добрые. Они делают каждый день моей жизни новым, незабываемым приключением", – подытожила Рита Темплтон.