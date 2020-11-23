Влюбиться можно в кого угодно – в уже занятого друга, своего босса, подругу своей жены, абсолютно случайного человека. Пока мы живем в мире, где сотни тысяч мужчин и женщин ходят по улицам и взаимодействуют, никто от влюбленности не застрахован. Однако некоторые люди переводят эмоциональное влечение в нечто большее.

Большинство женщин скажут, что измена это навязчивые мысли о другом человеке. А мужчины, скорее всего, скажут, что это физический контакт. Об этом рассказал практикующий психолог Михаил Лабковский изданию "Новое время".

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Для кого-то измена – это влюбленность в другого человека, а для другого – это секс. Однако для абсолютного большинства измена – это об обманутом доверие.

Смысл измены и ее страшная составляющая – в том, что вас якобы обманули. Близкий человек что-то сделала у вас за спиной, врал, как-то проживал свою жизнь, в которой для вас не было места. Именно это, как правило, и пугает в изменах.

Есть 3 варианта действий, если любимый человек предал:

Расстаться с ним. ⠀ Простить измену. ⠀ Отложить решение на определенный срок, позволить отношениям развиваться по новому сценарию, с учетом новых выявленных обстоятельств.

Первое. Вам решать, разводиться или остаться вместе. Однако одного лучше не делать: не надо мучиться, мучить партнера и ждать, что "само рассосется". Если вас предали, и теперь устраиваете допросы, страдаете, превращаете свою жизнь и жизнь партнера в ад – лучше расстаться.

Ответьте себе честно на вопрос: готовы простить? Если нет, то не надо превращать жизнь в кошмар.



Измена / Фото Time Magazine

Второе. Самое сложное чувство, которое остается после того, как все прощено и вы "типа помирились" – это фрустрация. "А какими теперь будут наши отношения?", "А если он или она снова будет встречаться с любовницей или любовником?", "А любит он или она меня, как раньше?".

Вы должны договориться с собой, что вы сделаете в случае, если эта измена – не последняя. То есть, если вы все-таки решили простить партнера и дать ему или ей второй шанс, договоритесь с собой, как вы поступите, если произойдет вторая измена. ⠀



Если измена не последняя / Фото Aleteia

Третье. Будьте честными. И с собой, и с партнером. Здесь нет "правильного" и "неправильного" решения. Одни люди считают, что измена – это фигня, сами изменяют и не особо по этому поводу заморачиваются. Другие уверены, что это ужас и конец доверия. ⠀

Если вы не сможете простить измену – не прощайте. Не надо "хранить отношения" ради дальнейшей жизни, как на пороховой бочке.

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Если вы терпимы к измене или к той форме измены, которая произошла в вашей паре – это тоже решение. Так что ничего страшного не произошло, вы готовы жить дальше. Опирайтесь на себя, а не на правила общества. Будьте честны с собой.