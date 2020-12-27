Как избегать конфликтов и понимать друг друга: советы для крепких отношений
Для того, чтобы отношения были крепкими и долговечными, влюбленным следует научиться понимать друг друга. Для этого есть несколько методов, которые однозначно сработают.
► Одобрение
Стоит говорить партнеру то, что он любит слышать. Однако важно не переборщить, не льстить, а делать это искренне. Об этом рассказал издание tochka.net.
Интересно Уйти или остаться: вопросы, которые помогут сделать правильный выбор в отношениях
► Смотреть в одном направлении, а не друг на друга
Считается, что важно говорить сидя напротив партнера. И да, и нет. Есть случаи, когда стоит обсуждать что-то важное именно на совместной прогулке, в машине, когда вы будете смотреть в одном направлении. Сидя напротив партнера, может возникнуть ненужное напряжение.
Смотреть в одном направлении / Фото High time Dating
► Наблюдать за партнером
Как правило, все полностью сосредоточены на себе. Что мы думаем, чувствуем и переживаем. Нужно научиться "считывать" и понимать еще и партнера.
► Всегда говорить только о себе в конфликте
Заменить обвинительный: "Ты бросаешь свои вещи где попало!" на "Мне жаль, что приходится убирать за тобой вещи". Стоит научиться не "тыкать", а корректно акцентировать на том, где партнер не прав.
Важно Бывший психопат и смертельные разводы: какие открытия об отношениях сделали исследователи
► Благодарность
Даже если партнер не забыл и сам вынес мусор – поблагодарить и обнять нужно. Находясь в состоянии благодарности, мы меняемся к лучшему и создаем благоприятные изменения вокруг.
Поделиться новостью