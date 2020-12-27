Для того, чтобы отношения были крепкими и долговечными, влюбленным следует научиться понимать друг друга. Для этого есть несколько методов, которые однозначно сработают.

► Одобрение

Стоит говорить партнеру то, что он любит слышать. Однако важно не переборщить, не льстить, а делать это искренне. Об этом рассказал издание tochka.net.

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► Смотреть в одном направлении, а не друг на друга

Считается, что важно говорить сидя напротив партнера. И да, и нет. Есть случаи, когда стоит обсуждать что-то важное именно на совместной прогулке, в машине, когда вы будете смотреть в одном направлении. Сидя напротив партнера, может возникнуть ненужное напряжение.



Смотреть в одном направлении / Фото High time Dating

► Наблюдать за партнером

Как правило, все полностью сосредоточены на себе. Что мы думаем, чувствуем и переживаем. Нужно научиться "считывать" и понимать еще и партнера.

► Всегда говорить только о себе в конфликте

Заменить обвинительный: "Ты бросаешь свои вещи где попало!" на "Мне жаль, что приходится убирать за тобой вещи". Стоит научиться не "тыкать", а корректно акцентировать на том, где партнер не прав.

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► Благодарность

Даже если партнер не забыл и сам вынес мусор – поблагодарить и обнять нужно. Находясь в состоянии благодарности, мы меняемся к лучшему и создаем благоприятные изменения вокруг.