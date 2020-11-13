Состояние ревности – это процесс, в котором возникает ощущение угрозы отношениям. Оно появляется там, где нет понимания, что можно и нельзя ожидать друг от друга.

Чтобы избежать ревности, нужно определить для себя основные правила и принципы общения. О них рассказала изданию Elle психолог, педагог и семейный системный терапевт Наталья Кручинина.

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• Вспомнить, в каком возрасте впервые почувствовали ревность – скорее всего от 5 до 7 лет.

• Проанализировать, как справляетесь с этим чувством.

• Как с этим чувством справлялись в вашей семье, в семьях близких или знакомых людей. Определить, какое вы лично имеете представления о ревности.

• Ревность – это условный контроль поведения другого человека. Зачем вам тратить столько усилий на чужую жизнь?



Условный контроль / Фото Woman's Era

• Если понимаете, что строить отношения, в которых нет подобных ценностей с вашими, – не получается, улыбнитесь и отойдите в сторону. У вас просто разные дороги.

• Изучайте себя и свои духовные приоритеты. Честность, доверие, уважение и благодарность никто не отменял.

• Помните: не стоит прокладывать путь к близости с человеком через ревность и власть над ним.

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В норме человек должен знать, понимать собственные ценности, уважать и распознавать ценности других людей, даже если общество в целом пропагандирует "жизнь без правил".

Ревность – отрицательно окрашенное чувство в межличностных отношениях, которое возникает при недостатке внимания, любви, уважения или симпатии от любимого или очень уважаемого человека.