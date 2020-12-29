Зимние каникулы для детей особенно ожидаемые, ведь они несут сказку и магию новогодних праздников. Что могут сделать родители такого, чтобы ребенок провел свой отдых полезно и запомнил его надолго – читайте в нашем материале.

Семья 24 сделала для вас подборку креативных развлечений, которые точно понравятся вашим детям.

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Список интересных развлечений для детей

Праздничное настроение для всех

Накануне рождественских праздников можно привлечь ребенка к украшению дома и елки. Вспомните, как в детстве вам родители доверили украшать елку – это же непревзойденные эмоции.

В интернете есть множество различных мастер-классов, как смастерить елочное украшение и другие виды декора. Для того, чтобы ребенку было интереснее, дайте ей возможность выбирать самой.

Креативные советы:



Украшайте елку вместе с детьми / Фото pexels

Полезные домашние посиделки

Если на улице прохладно и ветрено, то устройте домашние посиделки с интересными фильмами и мультфильмами. Кроме того, можно создать список на целую неделю и каждый день выбирать новое кино.



Устройте пижамную вечеринку / Фото pexels

Готовим вместе

Выделите несколько часов в день, чтобы в течение недели готовить разные вкусности. Это не обязательно должно быть что-то сложное. Можно приготовить даже обычный салат или испечь печенье.

К праздникам особенно актуально будет испечь рождественское печенье.



Приготовьте праздничный ужин вместе с ребенком / Фото pexels

Концерт не выходя из дома

В период пандемии коронавируса COVID-19 не желательно посещать масштабные события, поэтому устройте концерт или спектакль дома! Пусть ребенок выберет то, что ему больше нравится. Подготовьте вместе сценарий и "раздайте" роли.

Можно подготовить для близких видеопоздравления. Весь процесс подготовки и само действо можно снять и разослать родственникам и близким друзьям. Это поможет привлечь к действу всю семью!



Можно создать видеопоздравление / Фото pexels

Прогулка

Свежий воздух особенно важен для детей разного возраста, поэтому даже зимой нужно проводить несколько часов на улице. Запланируйте всей семьей прогулку в парк или лес.



Прогулка на свежем воздухе – полезна / Фото pexels

Лепка снеговой бабы

Снег – это еще один повод выйти на улицу! Ведь стоит попробовать лепить снеговика. Не забудьте морковь для носа и пуговицы для глаз.



Снежная баба для лучшего настроения / Фото pexels

День будущего

Новый год – это время для мечтаний и для планирования будущего. Поэтому можно вместе с детьми создать доску-коллаж "будущего".

Возьмите ненужные журналы, газеты и иллюстрации из ненужных открыток. Подготовьте полотно, можно взять даже доску. С детьми создайте "Доску будущего", где будут ваши мечты, планы и желания.



Коллаж будущего / Фото pexels

Фотосессия в помещении или на улице

Фотосессия – это отличный вариант для прекрасного времяпрепровождения. Для того, чтобы получились красивые фото, возьмите с собой всех членов семьи и хорошее настроение!



Сделать праздничную фотосессию для детей / Фото pexels

Интересные идеи для новогодних фотосессий можно подсмотреть по ссылке.