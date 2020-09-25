В Тернополе умерла 29-летняя роженица из Замбии. Новорожденного ребенка медикам удалось спасти, поэтому отец девочки и ее родственники приехали из Африки, чтобы забрать младенца.

Как сообщает местное издание "Тернополь", трагедия произошла 26 августа в одной из клиник. Гражданка Замбии поступила в госпиталь на последних месяцах беременности. Роды у иностранки начались преждевременно, а врачи вынуждены были делать кесарево сечение. Уже на 9 день после операции роженица умерла из-за полиорганной недостаточности. Кроме этого, у женщины обнаружили коронавирус.

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В то же время тернопольским врачам удалось спасти новорожденную девочку. Недоношенный младенец в течение месяца находился под наблюдением медиков, которые следили за состоянием ее здоровья.

Украинцам также удалось найти биологического отца ребенка. Иностранец на днях прилетел из Замбии вместе со своими родственниками и сразу же забрал из клиники маленькую дочь. По данным местных СМИ, мужчина не сдерживал слез, когда впервые взял девочку на руки и признался, что в ближайшее время планирует покинуть Украину вместе с младенцем. Фото встречи иностранца с ребенком успели тронуть сеть.



Иностранец забрал свою новорожденную дочь из клиники / Фото Тернополь