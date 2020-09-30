Украинцы часто называют детей именами, учитывая церковный календарь. Издавна считается, что тогда малыш будет иметь ангела-хранителя. И хотя эти традиции в современном обществе не имеют такого большого влияния, как в древности, предлагаем ознакомиться со списком имен для мальчиков и девочек на октябрь 2020 года.

24 канал подобрал имена для новорожденных деток на каждый день.

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Имена для детей на октябрь 2020 года

1 октября. В этот день мальчиков можно назвать Алексей, Аркадий, Борис, Вениамин, Владимир, Иван, Константин, Михаил, Петр, Сергей. А вот девочкам подойдут имена Арина, Ефросинья, Ирина и София.

2 октября. Именины в этот день отмечают Алексей, Георгий, Давид, Игорь, Константин, Макар, Николай, Трофим, Федор, а также Мария.

3 октября. Мальчика можно назвать Александром, Василием, Иваном, Михаилом, Олегом, Остапом, Теодором, Федором. А вот девочке подойдет имя Татьяна.

4 октября. В этот день именины отмечают Александр, Андрей, Валентин, Василий, Владимир, Даниил, Дмитрий, Иван, Иосиф, Константин, Лаврентий, Нестор, Петр, Ян.

5 октября. Имена для мальчика – Александр, Вениамин, Кузьма, Макар, Николай, Петр, а для девочки – Прасковья.

6 октября. Именины в этот день празднуют Андрей, Иван, Николай, Петр, Ираида, Раиса.

7 октября. Назвать мальчика можно Андреем, Антоном, Василием, Виталием, Владиславом, Давидом, Павлом, Сергеем, Степаном.

8 октября. В этот день именины празднуют Александр, Афанасий, Герман, Евгений, Максим, Николай, Остап, Павел, Прохор, Роман, Сергей, Ефросинья.

9 октября. Мальчиков можно назвать Александром, Владимиром, Дмитрием, Иваном, Николаем, Тихоном.

10 октября. Родители могут выбрать имя Виктор, Герман, Дмитрий, Игнат, Марк, Михаил, Петр, Федор, Килина.

11 октября. День ангела отмечают Александр, Валентин, Вячеслав, Георгий, Егор, Веремий, Иван, Кирилл, Макар, Марк, Нестор, Остап, Теодор, Федор, Анна, Мария, Татьяна, Ульяна, Юлиана.



Имена для детей, родившихся в октябре / Фото Unsplash

12 октября стоит назвать ребенка Иваном или Яном.

13 октября. А вот рожденные в этот день дети обычно называются Александром, Алексеем, Василием, Вячеславом, Григорием, Леонидом, Матвеем, Михаилом, Петром, Семеном, Александром.

14 октября. Имена для мальчиков – Александр, Алексей, Георгий, Григорий, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман, Савва, Ян, а для девочки – Вера.

15 октября. Андрей, Борис, Василий, Георгий, Давид, Дмитрий, Иван, Константин, Михаил, Петр, Степан, Теодор, Федор, Яков, Александра, Анна, Устина, Юстина празднуют день ангела.

16 октября. Мальчиков можно назвать: Антон, Денис, Иван, Павел, Петр, Ян.

17 октября. Ребенку стоит выбрать одно из имен: Василий, Владимир, Дмитрий, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тихон, Яков, Вероника.

18 октября. День ангела отмечают Гавриил, Григорий, Демьян, Денис, Веремий, Кузьма, Макар, Матвей, Александра.

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19 октября рекомендуют назвать детей Иваном, Макаром, Фомой или Яном.

20 октября. Имена для мальчиков – Демьян, Иосиф, Марк, Николай, Сергей, Юлиан, для девочки – Пелагея.

21 октября. В этот день мальчиков можно назвать Василий, Виктор, Владимир, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Петр, Серафим, Ян. В то же время для девочек рекомендуют имена Елизавета, Мария, Надежда, Пелагея, Таисия, Татьяна.

22 октября. Для деток стоит выбрать имена Константин, Максим, Петр, Степан, Яков.

23 октября. Мальчиков лучше назвать Андрей, Антон, Василий, Кирилл, Кузьма, Павел, Савва, Сергей, Симон, Степан, Фома, Яков.

24 октября. День ангела празднуют Александр, Илларион, Лев, Макар, Филипп, Зинаида.

25 октября. В этот день выбор для родителей будет немалый: Александр, Богдан, Денис, Иван, Кузьма, Лаврентий, Макар, Максимилиан, Мартин, Николай, Остап, Тарас, Ян, Доминика празднуют день ангела.

26 октября можно выбрать имя Антон, Вениамин, Иннокентий, Никита, Николай, Трофим, Яков, Злата.

27 октября. Имена для мальчиков – Игнат, Кузьма, Максимилиан, Михаил, Назар, Петр, а для девочек – Прасковья.

28 октября. Афанасий, Денис, Дмитрий, Ефим, Иван, Лукьян, Семен, Ян отмечают день ангела.

29 октября. Именины празднуют Алексей, Георгий, Дементий, Евгений, Егор, Иван, Леонтий, Ян.

30 октября. Мальчикам подойдут имена Александр, Андрей, Антон, Демьян, Иосиф, Кузьма, Леонтий.

31 октября день ангела отмечают Андрей, Гавриил, Давид, Иосиф, Лука, Николай, Семен, Сергей, Федор, Юлиан, Елизавета, Ефросинья, Злата.

Но всем родителям стоит помнить, что имя ребенка не решает, каким будет потомок. Впереди у каждого – воспитание и уход за малышом, формирование характера, первые успехи и неудачи. Поэтому наберитесь терпения и наслаждайтесь родительством.