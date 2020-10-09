Впереди выходные, а осенью в дождливую погоду не очень получится погулять на улице. Поэтому предлагаем интересные игры, в которые можно играть с вашим малышом.

Список интересных и развивающих игр для детей всех возрастов был опубликован на сайте телеканала СТБ.

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Угадай предмет

Кто-то из родителей может загадать любой предмет, который есть в комнате, а ребенок должен его угадать. Давайте малышей подсказки, но не забывайте, что ребенок должен думать и самостоятельно. Затем можно поменяться местами, пусть малыш потренируется загадывать и давать взрослому подсказки.

Определить на ощупь

Детям необходимо развивать ощупь так же, как и другие чувства и навыки. К примеру, возьмите коробку или корзину, и сложите туда несколько предметов: стаканчик, игрушку, конфету, зубную щетку и тому подобное.

Тогда наденьте на глаза ребенку повязку и давайте ему в руки по одному предмету, чтобы он угадал его с помощью тактильных ощущений.

Сделайте телефон собственноручно

Очень интересным для ребенка может быть самодельный телефон. Его можно сделать с помощью двух бумажных стаканов и веревки, протянутой между ними. Можете его красиво украсить. Когда закончите мастерить, разойдитесь в разные уголки комнаты и поговорите по телефону.



Самодельный телефон для детей / Фото uamodna

Покажи и угадай эмоцию

Распечатайте фото людей с разными эмоциями, которые различает ваш малыш. Перед началом игры поговорите о том, что чувствуют люди на этих картинках. Составьте картинки вместе и по очереди показывайте ребенку. Он должен без слов показать эмоцию, а вы – угадать.

Придумайте конец истории

Развивайте у ребенка когнитивные навыки. Прочитайте часть истории и попросите ребенка подумать, что могло произойти дальше. Обсудите варианты, а затем дочитайте рассказ до конца. Возможно, вам даже удастся угадать какие-то моменты.



Веселые истории или даже сказки можно придумывать самостоятельно / Фото dreamstime

В поисках сокровищ

Подготовьте приз-сокровище, которое будет наградой в конце игры. Из лент, игрушек или картинок сделайте следы, по которым ребенок будет искать клад. Или можете оставить по комнате записки, каждая из которых ведет к следующей записке. Такое занятие учит детей следовать инструкциям и достигать цели, в данном случае – находить сокровище.

Крокодил

Эта игра нравится взрослым и детям. Чем моложе участники, тем проще слова стоит загадывать. Здесь задействуется логика, развиваются артистические способности, мимика.

Скажите одному ребенку животное или вещь, которую вы загадали, а он должен показать ее с помощью жестов. Тот, кто первым угадает, будет показывать следующим.

Строим шалаш

Домики в детстве строили, наверное, все. Да, вы можете построить с ребенком дом из табуреток, одеял, подушек и коробок. В такой избушке можно почитать книгу, придумать какие-то истории, перекусить или просто поговорить.



Постройте с детьми домик из пледов / Фото Pinterest

Как изменилось слово

Это забавная игра, конец которой непредсказуем. Сначала дети садятся или становятся в круг. Первый игрок придумывает какое-нибудь случайное слово, например, "карандаш" и шепчет это слово на ухо второму игроку, который сидит справа от него.

Второй игрок должен придумать другое слово, связанное с исходным словом. В данном случае это может быть слово "ручка". Второй игрок должен прошептать это новое слово на ухо следующему игроку, который сидит справа.

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Таким образом, все дети придумывают новые слова по очереди, пока эта очередь не дойдет до последнего игрока в кругу. В конце дети очень удивятся, как изменилось исходное слово.

Твистер

В "Твистер" любят играть все, ведь эта игра развивает физические способности ребенка и тренирует растяжку. Каждый ребенок должен стать рукой или ногой на соответствующий цвет, который назовет ведущий. Играть можно до первого падения.

Почему игры важны для детей

Игра с ребенком – это не только удовольствие и радость, игра еще закрепляет навыки, которые уже получил ребенок. Кроме того, с помощью игры можно помочь ребенку адаптироваться к многообразию человеческих отношений. О том, что нужно помнить во время игры с ребенком, рассказала детский психолог Светлана Ройз.

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