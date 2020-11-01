Бабушки с дедушками любят дарить внукам много игрушек и сладостей. Однако не всем родителям это нравится.

Мои родители дарят детям больше подарков, чем я. Об этом сообщила Анжела Анагност-Репке изданию Motherly.

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Женщина рассказала, что ее мама поборола рак, а папа впервые взял на руки внука, когда ему было 77 лет, а сейчас ему 82.

Если мой папа хочет купить моему 7-летнему сыну все фигурки из "Звездных войн", а моя мама – всех кукол-русалок моей дочери – я позволю им,

– заявила Анжела Анагност-Репке



Подарки для внуков / Фото Mamamia

"Пару праздников назад, я не знала, будет ли жить моя мама. И я не могу знать, это ли не последнее Рождество моего отца. Поэтому я не останавливаю их", – добавила Анагност-Репке.

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Женщина посоветовала не жаловаться и не возмущаться на количество игрушек от бабушки с дедушкой. Как вариант, игрушки можно чередовать, сдавать в комиссионные магазины или на благотворительность.