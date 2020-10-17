Самое главное для семейной фотосессии – это хорошее настроение и искренние эмоции! А осень просто идеально подходит для цветных фотографий, которые захочется просматривать не один год.

Яркие цвета этого времени года будут гармонично смотреться на ваших фотографиях. Как сделать семейную фотосессию идеальной – рассказывает 24 канал.

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Как выбрать гардероб для осенней фотосессии

Для того чтобы фото выглядело гармонично, нужно позаботиться о гардеробе всех участников фотосессии, отмечает Frost-photo. Отличным вариантом будет выбрать одежду, которая перекликается между всеми членами семьи. Похожие элементы могут быть даже в аксессуарах, например, пледах игрушках или шарфах.

Если фотосессия запланирована на свежем воздухе, рекомендуем избегать белой одежды. Ведь есть высокая вероятность появления солнечных бликов. Интересно смотрятся и контрастные фото, можно предложить каждому члену семьи выбрать свой собственный цвет.

А чтобы не потеряться в этом цветном многообразии, нужно угадать с оттенком одежды для осенней фотосессии. Наиболее выигрышно будут смотреться вещи холодных оттенков зеленого и синего. Прихватите с собой мягкий шарф, теплый плед, фрукты или какие-нибудь аксессуары.

Идеи для семейной фотосессии на улице

Фото с осенними листочками

Основная часть фотографий, сделанных в осеннем парке или лесу, изобилует огромным количеством опавших листьев. Однако, их можно не только подбрасывать, в листьях можно спрятаться! Такой вариант станет милым в рамках детской фотосессии



Создайте для детей особую атмосферу / Фото Platon Yurich

Пикник на природе

Семейная фотосессия на природе в стиле "пикник" понравится и родителям, и подросткам, и взрослым детям, и совсем маленьким карапузам. Ведь пикник – это отдых для всей семьи, это свежий воздух, подвижные игры, море веселья и положительных эмоций. И, конечно же, яркие и живые фотографии от профессионального фотографа.



Пикник станет отличной идеей для фотосессии / Фото с сайта elat.spb.ru

Езда на велосипеде, на роликах

Осенью особенно актуальными являются активные виды спорта. К тому же, это может круто и необычно выглядеть в кадре. Итак, берем велосипеды, ролики, скейтборд, самокаты для всех членов семьи, и бегом в парк. Можно устроить идеальную семейную фотосессию и даже игровые эстафеты с членами семьи.



Не стесняйтесь обниматься и целоваться на фото/ Фото pricetrave

Прогулка в парке, в лесу

Фотосессия на свежем воздухе гарантированно добавит веселое настроение к семейному альбому! Можно даже организовать ежесезонные выезды на природу. Это станет милой семейной традицией, а альбом каждый раз будет наполняться яркими фото.



Добавьте к фото интересные детали / Фото pogliad.uа

Семья на даче или в саду (сбор урожая)

Также можно добавить интересную одежду, например сапоги, соломенные шляпы, рубашки в клеточку. Немало позитивных кадров подарят фотографии с использованием фруктов и овощей. Для семейной фотосессии осенью можно накрыть стол, разместив на нем щедрые дары природы – фрукты, овощи, цветы.



Вы даже сможете перекусить полезными овощами / Фото vikawish-foto.blogspot.com

Игры с животными, прогулка с собакой

Но не забудьте и о домашних питомцах. По крайней мере собака точно обрадуется возможности пробежать вместе с вами и всей вашей семьей по желтым листьям. Конечно, с животными немного сложнее, однако это будет очень креативная и интересная фотосессия.



Фото детей с домашними животными выглядят очень искренне / Фото pogliad.uа

Родители или дети в рамке

Живописные декорации или яркий реквизит в кадре гарантируют отличный результат и передадут осеннее чудо на фото. Поэтому советуем вам использовать рамку с картины для незабываемых кадров. Это выглядит очень эффектно и создает "живую картину".



Рамку держать могут родители или дети / Фото frost-photo

Игры на фото

Задачи семейной фотографии – показать дружность семьи. Лучше всего, если такие фото выполнены в едином стиле или отражают совместное занятие. Например, для домашней фотосессии подойдут различные игры: как подвижные, так и пассивные (игра в шахматы на скамейке). Также в кадре можно создать эффектное фото, играя в мяч или запуская воздушного змея.



Яркие аксессуары прекрасно подойдут для фото / Фото pogliad.uа

Осенний лук или double dressing

Сегодня понятие double dressing является очень трендовым, когда родители и дети одеты одинаково. Например, сын и отец, или дочь и мать, или наоборот, мама с сыном или папа с дочкой. То есть, это не значит, что одинаково должны быть одеты абсолютно все члены семьи.



Модным стало то, что родители и дети одеваются одинаково / Фото pinterest.com

Осеннее ковбойское ранчо

Фотосессию можно сделать тематической. Например, организовать ее в стиле вестерн на настоящем ковбойском ранчо! Ведь дух деревни, ковбойская шляпа и лошади – создают непревзойденную атмосферу.

Замечательные снимки сестричек сделала Елена Умрихина.



Дух вестерна чувствуется в каждой фотографии / Фото Елены Умрихиной





Ковбойская шляпа и лошадь – хорошая идея для осенней фотосессии / Фото Елены Умрихиной

Идеи фотосессий на осень в фотоподборке