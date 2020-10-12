Молодожены Джесси и Одри решили попробовать передать на собственной свадьбе то, что действительно важно в их отношениях. Именно поэтому невеста имела не белое платье, а голубое.

На такой дизайн ее вдохновили диснеевские принцессы – Эльза и Золушка. Об этом сообщило издание Imgur.

Интересно Ни одного позирования или придуманной сцены: фотографы показали щемящие кадры со свадеб

Кроме этого на свадебную церемонию пара попросила женщин прийти в своих старых свадебных платьях. Между тем жених с друзьями одели удобные худи с принтом в виде смокинга.

Цветы разбросали не девочки в пышных платьях, а мамы молодоженов.

Часто на пары давят, чтобы они устроили "традиционную свадьбу". Даже если это не передает вашей жизни,

– рассказали молодожены Джесси и Одри.

Пара любит кино и телевидения, поэтому устроили для гостей снэк-бар, как в кинотеатре. Также были аттракционы и компьютерные игры для гостей любого возраста. А после церемонии пара с гостями устроили карнавал.

Смотрите фото со свадьбы Джесси и Одри:​