Родители должны формировать у детей правильное отношение к деньгам. Эти советы помогут в финансовом воспитании малышей, сделает их щедрыми и научит обращаться с деньгами.

Експертка с финансовой осведомленности Национального банка Украины Елена Тригуб эксклюзивно рассказала 24 каналу основные правила финансового воспитания детей.

Интересно Как правильно играть с ребенком: советы для родителей

Когда начинать говорить с детьми о деньгах?

Я считаю что нужно как можно раньше начинать – от сада. Дети постепенно будут привыкать к тому, что вопрос финансов – неотъемлемая часть нашей жизни. Также постепенно будут разбираться и учиться как нужно распоряжаться своими деньгами.

Как научить ребенка пользоваться деньгами?

Прежде всего это нужно делать в игровой форме. С маленькими детьми, а это школьники начальной школы и даже те, которые ходят в садик, – можно попробовать сыграть в игру "Пицца".

Нужно посчитать, какие продукты можно закупить для того, чтобы испечь пиццу. Ребенок поймет, что не все так просто. Затем надо приобрести эти продукты и вместе испечь пиццу. Так ребенок посчитает сколько денег нужно на расходы.

Нужно ли ребенку рассказывать о финансовой ситуации в семье?

Я думаю, что да. Не нужно детей отстранять от таких вопросов. Ребенок даже должен присутствовать, когда взрослые обсуждают свои финансовые планы. В частности покупка машины или жилья.

Даже предлагать ему определить цели для семейного бюджета. Дети всегда очень много просят что-то купить. Им нужно попробовать объяснить, что на этот месяц у родителей есть столько-то денег. И рассказать сколько будет стоить новый велосипед или новый компьютер.



Семейный бюджет / Фото Getty Images

Стоит ли платить ребенку за уборку или хорошие отметки?

Я думаю, что это не совсем правильный подход, если мы будем рассчитываться с нашими детьми. Они должны чувствовать ответственность, что они тоже что-то важное делают для семьи.

Также семью предлагаю представлять, как собственное предприятие, где каждый имеет свою ответственность. Дети учатся хорошо для того, чтобы потом получить хорошую профессию.

Но его каким-то образом можно поощрять. Если ребенок имеет достижения в спорте, на музыкальных конкурсах приобретает первые места, тогда конечно его нужно наградить, ведь он очень старался.

Стоит ли давать ребенку карманные деньги?

Это очень важный вопрос. Ведь с такой маленькой задачи – распоряжение собственными карманными деньгами и начинается путешествие в мир финансов.



Карманные деньги / Фото Getty Images

Ребенок будет знать, что на неделю у него есть такая-то сумма. Он должна эти деньги распределить для того, чтобы, например, купить школьные обеды или потратить эти деньги на дорогу в школу, или пойти с друзьями и купить что-нибудь вкусненькое. Поэтому карманные деньги у детей должны быть.

Стоит ребенка одного отправлять за покупками?

Я думаю, что уже даже в первых классах можно доверить ребенку список товаров, с которыми можно сходить в магазин и купить продукты. Но следует предусмотреть, чтобы ребенок не расстроился, если он вдруг потеряет деньги. Лучше давать одну задачу, например, купить только хлеб или молоко.



Стоит детей отправлять за покупками / Фото Getty Images

Ребенок должен проследить сдачу, которую ему даст кассир. Или же можно оформить на ребенка банковскую карточку и процесс расчетов будет намного проще.

Стоит помогать ребенку, если он хочет сам зарабатывать деньги?

Такие желания обязательно нужно поддерживать. Бывают случаи, когда дети самостоятельно ищут варианты, как заработать деньги. Они могут быть удачные, или с не совсем приятным результатом. Потому что детей часто могут обманывать другие взрослые.

Читайте также Секреты французского воспитания:что позволяют и запрещают родители

Поэтому лучше помочь, спросить среди знакомых или даже соседей. Возможно, кому-то надо собаку выгулять или полить цветы. Есть различные варианты, которые под силу детям.