Тысячи детей в Украине ждут, когда у них появится семья. И это печально, ведь так много пар не могут решиться на усыновление, боясь, что не справятся с обязанностями. Но в Голливуде и Украине есть немало ярких примеров, когда звезды забрали из детских домов малышей, которые стали частью их жизни.

В День усыновления журналисты 24 канала подобрали чувственные истории из жизни знаменитостей, которые вдохновляют.

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Лилия Подкопаева

В Украине ярким примером мамы, которая усыновила ребенка, является Лилия Подкопаева. Бывшая спортсменка не могла долгое время забеременеть, поэтому с тогдашним мужем бизнесменом Тимофеем Нагорным решилась на усыновление. Из приюта супруги забрали мальчика Вадима, а уже через год у них родилась биологическая дочь Каролина.

"Однажды в донецком детском доме я увидела малыша, который своими пальчиками зацепил меня. И это была любовь с первого взгляда. Сложно рассказывать об этом, потому что каждый человек переживает по-своему. Вадим смотрел огромными глазами, вцепился в мои пальцы, и я знала, что никуда без него уже не пойду. Знаешь, дети нас выбирают. Неважно, мы биологические родители или нет. Не знаю, как это происходит. Действительно, удивительные, сказочные, волшебные истории, происходящие в нашей жизни", – рассказывала Лилия Подкопаева в интервью "Гордон".

И хотя отношения звездной пары не сложились, Лилия Подкопаева может назвать себя счастливой мамой, которая гордится своими потомками.

Лилия Подкопаева с детьми / Фото Facebook / @podkopayeva_official

Сейчас бывшая олимпийская чемпионка второй раз замужем. С Игорем Дубинским она воспитывает детей от предыдущих отношений, а также общую дочь, которая появилась на свет в сентябре 2019 года. И хотя уход за тремя детьми – нелегкое дело, однако Лилия Подкопаева в восторге от этого.

Трое детей Лилии Подкопаевой / Фото Facebook / @podkopayeva_official

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Анджелина Джоли и Брэд Питт

Знаменитая красавица Анджелина Джоли после съемок в фильме "Лара Крофт" вернулась в Камбоджу. Этот визит в рамках программы ООН был судьбоносным, ведь тогда, в 2002 году, она впервые усыновила ребенка. Мальчик Мэддокс стал для нее родным, о чем звездная мама охотно рассказывает прессе.

"В том приюте было 14 сирот, и Мэддокс был самым маленьким. Он спал, я задержалась возле него, и воспитательница даже не спросила меня, хочу ли я его подержать, а просто дала мне его подержать на руках. Он не проснулся. Затем его купали. Он снова не проснулся. Затем я снова держала его на руках, и вдруг он открыл глаза и посмотрел на меня проницательным взглядом. И улыбнулся. Я поняла: это мой ребенок, потому что его я смогу сделать счастливым. Ему было три месяца", – рассказала Анджелина Джоли в интервью The Sun.

Анджелина Джоли с сыном Мэддоксом / Фото Pinterest

Уже в браке с Брэдом Питтом актриса усыновила еще двух детей – Захару и Пакса. Кроме этого, Анджелина Джоли родила и биологических троих детей. Многодетная семья много лет была примером, как знаменитости Голливуда могут совмещать работу и отцовство.

"Я помню свое решение стать матерью. Совсем не трудно было любить, посвятить себя кому-то и чему-то большему, чем моя жизнь. Что было трудно – это знать, что отныне я должна быть единственной, кто будет следить за тем, чтобы все было хорошо", – вспомнила Анджелина Джоли.

Сейчас Джоли и Питт завершают процесс развода, в котором опека над детьми была главной темой для споров. Актер отвоевал возможность видеться с потомками, а свой Оскар в 2020 году посвятил шестерым детям.

Анджелина Джоли с детьми / Фото Getty Images

Шарлиз Терон

А вот голливудская актриса Шарлиз Терон даже не мечтает о свадьбе и жизни с мужем, о чем недавно заявила прессе. Зато двое усыновленных детей – это ее смысл жизни.

Известно, что сына Джексона актриса усыновила в 2012 году. Мальчик является трансгендером, а потому Шарлиз Терон называет его дочерью. В интервью она отметила: ее задачи, как мамы, не осуждать выбор ребенка, а поддержать его, с чем актриса активно справляется.

"История моей дочери – это ее история. Однажды она сама расскажет ее, если захочет. Мне, как матери, только важно, чтобы окружающие и пресса использовали правильное местоимение в разговорах. Думаю, для нас будет становиться все труднее по мере ее взросления, если ее по-прежнему будут называть "он", – пояснила Шарлиз Терон в Pride Sourc.

Кроме того, с 2015 года актриса является мамой дочери Августы. "Они – весь мой мир", – отметила Шарлиз Терон в сети.

Шарлиз Терон с детьми / Фото Instagram / @charlizeafrica

Кэтрин Хейгл

Знаменитая голливудская актриса Кэтрин Хейгл и ее муж Джош Келли без колебаний пошли на усыновление. Звезда комедий удочерила девочку Нэнси Ли из Южной Кореи, когда той было 10 месяцев. От ребенка отказались биологические родители, поскольку она имела нарушения работы сердца. И сразу после операции звездные родители Кэтрин и Джош смогли забрать в США малышку.

Именно эта девушка дала моей жизни цель и смысл. Именно этот замечательный ребенок научил меня быть благодарной. Это правда, она – подарок судьбы,

– отмечала Кэтрин Хейгл.

Интересно, что выбор Хейгл был не случайным. Родители актрисы также удочерили ее сестру Мэг, поэтому знаменитая блондинка мечтала повторить это решение мамы и папы.

Счастье материнства изменило Кэтри Гейгл. Поэтому в 2012 году актриса с мужем удочерила еще одного ребенка Аделаиду ​​Мари, а в 2017-м на свет появился их биологический сын Джошуа.

Кэтрин Хейгл с дочерьми и сыном / Фото Instagram / @katherineheigl

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Хью Джекман

Один из самых известных актеров мира Хью Джекман также принял двух детей с приюта. Важное решение, которое сделало его жизнь счастливее, он принял с женой Деборрой-Ли Фернесс. Женщина несколько раз пыталась сама выносить ребенка, но все завершалось выкидышами. В 2000 году супруги стали родителями новорожденного Оскара Максимилиана. Но прошло 5 лет, как актер и его жена усыновили девочку Аву Элиот.

"Я не считаю их усыновленными, они наши дети. Мы с Деб так думаем... Вы могли бы назвать это судьбой, и это так: мы чувствуем, что все произошло так, как должно быть. Очевидно, что биологически мы не могли бы стать родителями. Сейчас, когда мы идем по жизни вместе, уверены, что существуют различные вызовы, которые пара может преодолеть", – отметил Хью Джекман.

Хью Джекман с женой и детьми / Фото Distractify

Кейт Бланшетт

Оскароносная актриса Кейт Бланшетт и ее муж сценарист Эндрю Аптон воспитывают биологического сына Дешиеля, которому уже 19 лет. Однако с первого дня рождения первенца супруги задумались над усыновлением.

Уже в 2004 году звездная пара забрала из приюта Романа Роберта, а еще через 4 года – Игнатия Мартина. Кейт Бланшетт и Эндрю Аптон отметили, что мечтают о большой и шумной семье и еще имеют много любви, которую хотят отдать детям. Поэтому в 2015 году супруги удочерили девочку Эдит.

Что дает мне стимул жить? Слушайте, это звучит как клише, но это мои дети. Думаю, будучи родителями, вы должны искать решения и возможности. Вы должны видеть возможность даже в самых негативных ситуациях, потому что будущее стремительно катится к нам, и мои дети двигаются в это будущее,

– рассказала Опре Уинфри Кейт Бланшетт.

Кейт Бланшетт с мужем и детьми / Фото Zimbio

Мадонна, Сиа, Рики Мартин, Криштиану Роналду, Сандра Буллок, Стивен Спилберг, Вуди Аллен, Джейми Ли Кертис – это далеко не весь список голливудских звезд, которые решились на усыновление. Звезды не скрывают, что отцовство – лучшее, что с ними произошло, а их счастливые семейные фото только доказывают это.