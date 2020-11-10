В генетике людей, которые считают свои отношения счастливыми, ученые нашли нечто общее. Как оказалось, счастливый брак может скрываться в ДНК.

Не секрет, что отношения строятся на общих ценностях, взглядах, физическом влечении. Однако ученые утверждают, что гены также важны в этом списке. Об этом сообщило издание The Independent.

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Опросив 200 пар, которые были в возрасте от 37 до 90 лет, ученые пытались выяснить, чувствуют ли они себя счастливо в браке. После этого люди предоставляли образцы своей слюны.

При исследовании обратили внимание на генотип GG, который находился в рецепторах серотонина – гормона любви и удовольствия. Люди, которые имеют такую ​​комбинацию генов способны больше проявлять сочувствие, более коммуникабельны и эмоционально стабильны.

Исследователи пришли к выводу, что 4% вариантов удовлетворения в браке можно объяснить именно генетическими причинами.

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Результаты, опубликованные в научном журнале, впервые продемонстрировали связь между генотипом GG и успешностью брака.