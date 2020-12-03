Американский журнал Time начал новую категорию в издании – "Ребенок года". С более 5 тысяч номинантов победительницей стала 15-летняя исследовательница в сфере IT Гатанджали Рао.

Гатанджали Рао рассказала о своей удивительной работе. Благодаря технологиям она пытается решить проблемы, начиная от загрязнений питьевой воды до опиоидной зависимости и кибербуллинга. Об этом сообщили в Time.

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Также девочка рассказала о своей миссии создать глобальное сообщество молодых новаторов для решения проблем во всем мире.

"Даже в видеочате был заметен ее блестящий ум и щедрый дух, а также вдохновляющий месседж другим молодым людям: не пытайтесь решить каждую проблему, просто сосредоточьтесь на той, которая вас волнует. Гатанджали сказала: "Если я смогу это сделать, это сможет сделать каждый", – сообщили в издании Time.



Гатанджали Рао / Фото Time

Последние 92 года журнал выбирал "Человека года", однако в 2019 году победу одержала – 16-летняя Грета Тунберг. Она стала первой победительницей в этой номинации, которая была моложе 25 лет.

Именно поэтому в 2020 году комиссия отобрала 5 финалистов. Однако больше всего поразили достижения именно Гатанджали Рао.

Смотрите видео Гатанджали Рао от Time: