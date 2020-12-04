Если считаете, что разница между поколениями незначительная, то подумайте еще раз. Это становится чрезвычайно очевидно, когда представители старшего поколения демонстрируют детям технику, которой они пользовались в маленьком возрасте.

Издание Bored Panda собрала несколько лучших примеров, когда дети не могут понять, с какими технологиями выросло предыдущее поколение.

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► Мой брат был расстроен, потому что док-станция на его авто не работала для iPhone и поцарапала экран.



Не подходит для iPhone / Фото Bored Panda

► В моей церкви 5-летний мальчик спросил у меня, что это за голубая вещь. Я ответила ему, что это портативное радио. Он спросил меня, что такое портативное радио.



Голубая вещь / Фото Bored Panda

► Рубрика "я старею"..., ребенок увидел это и сказала "о, ты напечатал на 3D принтере иконку" сохранить".



Иконка "сохранить" / Фото Bored Panda

► Я спросил младшего брата, что это такое, и он сказал "DVD". Это заставило меня почувствовать себя старым.



Брат назвал это "DVD" / Фото Bored Panda

► На днях на заднем сиденье в Uber, моя 11-летняя дочь спросила меня, что это за штука на дверях.



Штука на дверях / Фото Bored Panda

► Восьмилетняя воспитанница спросила меня, для чего это было, а я почувствовала себя старой.



Малыш не знал, что это / Фото Bored Panda

► Я спросил моих 14-летних дочерей-близнецов, знают ли они, для чего это было. Они и не подозревали.



Дочери не знали значение этой вещи / Фото Bored Panda

► Я нашел телефон с 90-х с хэштегом! Тогда еще не существовало Твиттера. Они что, предусмотрели будущее?



Телефон с хэштегом / Фото Bored Panda

► Мой 9-летний брат спросил что это такое. "Когда это появилось? В 1955 году? Это для музыки?"



Устройство для музыки / Фото Bored Panda

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► Ребенок нашел эту кассету "Lynyrd Skynyrd" в реке и спросил, эта вещь с "времен гражданской войны".



Вещь с "времен войны" / Фото Bored Panda