Семейные терапевты утверждают, что партнеры должны помнить одну важную истину: слова могут ранить. Для этого нужно понимать, что некоторым фразам лучше быть неозвученными.

► Ты никогда не моешь тарелки

Психолог Саманта Родман объяснила, что здесь важны несколько нюансов. Во-первых, интонация. Ведь обвинения предусматривает защиту, а нападение – оборону. Сообщили в издании Elle.

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Из-за неправильно поданной информацию – тарелки уже могут быть забыты, а темы захочется обсуждать другие. Ритм общение будет напоминать: "нападают, защищайся!".

Во-вторых, слово "никогда" не должно звучать в разговорах, так же как слова: "всегда", "вообще" и "ты вечно".

► Ты говоришь так, как твоя мать

Такими фразами человек становится на территорию, которая ему не принадлежит. Такая фраза может звучать только в одном случае, если она произносится с интонацией восхищения. Отметила семейный психотерапевт Шэрон О'Нейл.

Вспомните, как вам этого хотелось в начале знакомства остаться вдвоем, чтобы никто не мог препятствовать. Зачем делать так, чтобы в вашем диалоге становилось слишком людно?



Когда хотелось остаться только вдвоем / Фото Forever Bride

► Фраз "Ненавижу, когда ты так делай", которая сказана громко, в присутствии друзей или семьи

Семейный терапевт Бекки Ветстоун объяснила, что это "нет" для брака и так делать нельзя. Так устроены мужчины. Скажите эту же фразу, когда будете одни и ваш партнер спокойно ее выслушает.

Дело даже не в самой фразе, а в том, что вы объявляете о своей ненависти в присутствии тех, кто считает вас единым целым и чье мнение наиболее важно для мужчины.

► Ты думаешь, что лучше всех

Двойная доза яда в одной фразе. Вы сомневаетесь в ценности вашего партнера и к тому же "читаете" мысли в его голове.

► Как ты думаешь, я поправилась?

Коуч Робин Волгаст отметил, что это один из самых странных вопросов. Что вы хотите сообщить на самом деле? "Я знаю, что набрала вес. Я несчастная, и я хочу, чтобы ты сказал, что со мной все в порядке и я стала выглядеть даже лучше. Но я все равно знаю, что это неправда".

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Такие вопросы не всем мужчинам под силу. К тому же получается, что возлагаете на него ответственность за собственное самочувствие.

Если вы не знакомы с НЛП, то должны знать, что подобный вопрос, если повторить несколько раз, для вашего партнера превратится в утверждение. Он станет с вами соглашаться.