Словам, которые могут спасти отношения, оказались не "Прости" или "Я люблю тебя". Особенно эффективной стала фраза – "Как я могу помочь тебе?".

Американка, которая использовала ее в общении с мужем, удивилась насколько сильный эффект произвели на ее отношения эти простые слова. Об этом сообщило издание Cosmo.

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Ее можно удачно употреблять во время ссор и конфликтов, когда партнер зол, обижен или рассержен.

Психолог, эксперт по отношениям Джейн Грир объяснил, что фраза "Как я могу тебе помочь?" хороша тем, что задействует сразу пять важных моментов:

Ты настроена на своего партнера.

Понимаешь, что он переживает.

Считаешься с его чувствами и потребностями.

Проявляешь чуткость к его проблемам.

Готова оказать ему помощь.

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Также Грир считает эту фразу важной еще и потому, что она дает возможность получить "обратную связь" и алгоритм улучшения ситуации