Известная американская журналистка и мать 3 детей Памела Друкерман после переезда во Францию была поражена тем, как местные мамочки не чувствуют себя истощенными, не жертвуют жизнью, успевают ею наслаждаться и при этом имеют вежливых и послушных детей.

Первая книга мгновенно стала модной. Поэтому во второй автор рассказала еще больше простых правил, которые делают жизнь родителей и детей счастливее. Об этом сообщило издание Медиа Освитория.

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Учите детей наслаждаться жизнью

Их воспитание впитало в себя многовековые французские традиции. Современные родители учат своих детей получать удовольствие от жизни: пробовать новые вкусы и ароматы, познавать возможности своего тела с помощью движений, открывать новые для себя ощущения.

Такое "пробуждение чувств" не требует усилий со стороны родителей. Можно просто валяться вместе на одеяле во время пикника и рассматривать травинки. Главная цель – научить ребенка наслаждаться своим существованием в этом мире.



Семейный пикник / Getty Images

Объясните детям, что у вас своя жизнь

Француженкам недостаточно иметь личные интересы и увлечения. Они хотят, чтобы их дети об этом знали. Считают, если ребенок чувствует себя единственным источником маминой радости, это становится для него чрезмерным бременем. Одна француженка даже призналась автору, что вышла на работу ради дочери, когда той исполнилось 3 года, чтобы ребенок гордился мамой и не страдала от чрезмерной опеки.

Те, кто не работает, выделяют время для своих хобби. Также родители используют каждую возможность побыть вместе вне дома, если есть кому присмотреть детей или нанимают для этого няню. И не чувствуют вины. Напротив, французы считают, что счастье мамы и папы – лучший способ воспитать малыша.

Детские праздники – для детей

В Париже все праздники для детей от 3 лет происходят без родителей. Привести ребенка в гости на день рождения или просто поиграть означает, что его нужно оставить и уйти. Родители не считают нужным контролировать других взрослых, которые будут смотреть за ребенком или быть рядом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно.

Они убеждаются, что ребенок в надежных руках и спокойно идут. Обычно родителей приглашают в конце праздника выпить кофе или коктейль. Это практический подход, который учитывает, что у родителей есть другие дела, а общение детей не заставляет к дружбе их родителей.



Праздник для детей / Getty Images

Ваша спальня – ваша крепость

Ребенок не имеет права врываться в вашу спальню, когда ей вздумается. Прежде всего, вам необходимо высыпаться. Объясните малышу, что утром он должен играть в своей комнате, пока за окном полностью не рассветет. Или научите его узнавать время по часам, объяснив, что нельзя заходить в родительскую спальню, пока часовая стрелка не покажет на определенную цифру.

Как можно чаще говорите "да"

Слово, которое помогает французам пользоваться авторитетом у своих детей, – "да". Смысл родительской власти в том, чтобы позволять детям делать определенные вещи, а не препятствовать этому. Ребенок чувствует, что к нему относятся с уважением и учится себя контролировать. Конечно, полная свобода привлекательна, но без запретов дети потерялись бы в море собственных желаний. Французский идеал выглядит так: ребенок должен попросить разрешение, а родители – ответить согласием.

Чего не делают французские родители

Не становятся арбитрами в детских ссорах. Французские родители стараются не превращаться в рефери, которые имеют последнее слово в детских ссорах: между братьями и сестрами, друзьями или новыми приятелями. Один французский отец рассказал автору, что когда его 5-летние близнецы спорят, он предлагает им самим найти решение и обычно они что-то придумывают.



Детские ссоры / Getty Images

Учителя стараются давать детям свободу и не вмешиваться в школьные конфликты, если они не выходят за пределы разумного. "Дети помешаются, если мы будем постоянно вмешиваться", – считают воспитатели детсадов.

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Соперничество между братьями и сестрами – это то, чего не избежать, поэтому родители должны поддержать старшего ребенка, когда появляется младенец. Это единственное вмешательство между детьми, которое крайне необходимо. Родителям советуют утешать старшего ребенка, подбадривать, сказать, что испытывать ревность и тревогу в такой ситуации – нормально, но вашей любви хватит на всех детей.