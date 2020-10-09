Парень с Филиппин доказал, что для изготовления красивых фото не нужна дорогая техника. Изобретатель осуществляет низкобюджетные фотосессии, используя только обычные предметы, которые есть у каждого дома.

Сиджан Чимагала начал делать закулисные кадры процесса фотосъемки, чтобы продемонстрировать, как использует бытовые вещи. Об этом сообщило издание Bored Panda.

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Модели на фотографиях – братья и сестры Сиджана. "Создавая низкобюджетные фотосессии, мы работаем только внутри нашего дома", – рассказал парень.

Я увлекся фотографией, когда мне было 14 лет. Все еще люблю фотографировать, хотя у меня нет качественной камеры. А та, которая на моем телефоне, не такая хорошая,

– сообщил Сиджан Чимагала.

"Я использую приложения PicsArt и Lightroom, поскольку они бесплатные в магазине Google Play", – добавил Сиджан.

У парня нет компьютера, где постобработка могла бы быть сделана проще и профессиональнее.

Смотрите фото, которые сделал парень из Филиппин: