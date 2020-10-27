Часто человек не понимает, почему чувствует во время влюбленности "бабочек в животе", разряд электрического тока или запаморочливисть в голове. Однако ученые заверили, что это романтическое чувство можно объяснить.

"Бабочки в животе"

Это адреналин, который появляется из-за стресса. Человек может его чувствовать, когда избранник находится рядом. Об этом сообщило издание Cosmo.

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Это тот самый адреналин, который испытывают, например, когда прыгают с парашютом или катаются на американских горках.

Любовь – это наркотик

Известно, что эти вещества вызывают у человека привычку и провоцируют эйфорию. Согласно научным исследованиями, влияние любви на наш организм является идентичным.

Когда человек влюбляется, с невероятной скоростью производятся такие химические вещества, как норадреналин, дофамин, адреналин и окситоцин. Таким образом, появляется ощущение счастья, которое окрыляет.

Любовь и шоколад тесно связаны

Чем больше съешь шоколада, тем чаще будешь принимать спонтанные решения. Всему причина –вещество фенилэтиламин, которого немало в шоколаде. Поэтому у любителей сладостей есть больше шансов влюбиться, чем у сторонников здорового питания.

Когда видишь избранника, зрачки увеличиваются

Ученые доказали, что при взгляде на симпатичного нам человека, зрачки увеличиваются в размерах. Как после выпитого коктейля или страданий от головной боли. При этом размер зрачков может увеличиваться в 4 раза.

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У супругов часто совпадает ДНК

Противоположности притягиваются? Похоже, что нет. По исследованиям американских ученых, чаще создают семьи люди с похожими ДНК.