Ученые рассказали о признаках, которые предвещают, что отношениям скоро закончатся. О разрыве могут сигнализировать не только романтические проблемы – важно даже уровень образования и рабочий день.

Жениться после 32 лет

В браках, заключенных после 32 лет, вероятность развода растет на 5% в год. То есть чем позже жениться, тем выше риск. Об этом сообщили ученые в результатах исследования.

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Также в другой работе они узнали, что риски развода среди гетеросексуальных пар растет с возрастным разрывом между супругами.

► 1 год разницы в паре – это 3% вероятности развода по сравнению с любимыми-сверстниками.

► 5 лет разницы – 18%, а 10 лет – аж 39%.

Когда человек не работает полный рабочий день

Гарвардское исследования, которое было сделано в 2016 году, предположил, что на шансы развод влияет не финансовое состояние пары, а разделение труда.

Александра Киллеворд изучала гетеросексуальные браки, которые образовались после 1975 года. Ученая обратила внимание, что пары, где муж работал целый день, имели чуть больше шансов расстаться в следующем году по сравнению с теми, где мужчина работал полноценную смену. Однако статус занятости женщин не слишком влиял на шансы развода.

Не иметь высшего образования

Результаты Национального продольного опроса молодежи, которое изучало закономерности браков и разводов молодых бэби-бумеров, показали, что пары с лучшим образованием меньше рискуют расстаться.

У людей без завершенной высшего образования большая часть браков завершилась разводами, тогда как у людей с высшим образованием этот показатель – 30%. Это может быть связано с тем, что низкий уровень образования предусматривает низкий уровень дохода – который предусматривает более стрессовую жизнь.

Показывать неуважение к партнеру

Психолог из Вашингтонского университета и основатель Gottman Institute Джон Готтмен, называет "4 всадников апокалипсиса" в поведении в отношениях, которые предусматривают развод.

Пренебрежение: видеть своего партнера ниже себя. Готтмен называет такое поведение "поцелуем смерти" для отношений.

видеть своего партнера ниже себя. Готтмен называет такое поведение "поцелуем смерти" для отношений. Критицизм: поведение своего партнера вы превращаете в утверждение, что таков его или ее характер.

поведение своего партнера вы превращаете в утверждение, что таков его или ее характер. Режим "защиты": играть роль жертвы в течение сложных ситуаций.

играть роль жертвы в течение сложных ситуаций. Каменная стена: блокировка разговоров – в неудобных ситуациях вы просто прекращаете общение.

Быть чрезмерно страстными, как молодожены

Психолог Тед Хьюстон наблюдал за 168 парами на протяжении 13 лет со дня их свадьбы. Согласно результатам исследования, пары, которые расстались через 7 или более лет, были нежными до умопомрачения. Они показывали на треть больше страсти, чем пары, которые были счастливы в браке много лет после свадьбы.

В издании Psychology Today прокомментировали это исследование так: "Пары, которые начинают брак в романтическом блаженстве, особенно рискуют разводом, потому что такую ​​большую интенсивность страсти очень трудно поддерживать. Браки, которые начинаются не с "голливудского романа", имеют больше шансов на будущее".

"Выливать" ежедневный стресс друг на друга

В 2007 году ученые изучали факторы, которые привели к разводу пар в Европе. Они сообщили, что ежедневный стресс был важной причиной, которая привела к разводу во многих парах.

В исследование отметили, что "участники сообщили о накоплении ежедневного стресса как о большей причину развода, чем влюбленность в другого человека, насилие в паре или иное великое событие в жизни".

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Самоустраняться во время конфликта

Исследование 2014 года показывает, что когда в паре один партнер давит на другого и получает тишину в ответ – такие люди менее счастливы в отношениях.

Ведущий автор исследования Пол Шродт говорит, что преодолеть эту привычку трудно, потому что каждый думаю, что причина – в другом.