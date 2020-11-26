Джеймс Блэквуд из Канады каждый вечер уже более 17 лет подкармливает енотов, которые приходят к нему во двор. Еще в 90-х это делала его жена, которая умерла в 2003 году от рака и попросила мужа продолжать этим заниматься.

Еноты приходят к Джеймсу почти каждый вечер. Сначала их было всего несколько, а теперь может быть и более 30. Соответствующими кадрами мужчина делится на своем канале в YouTube.

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За годы кормления у животных было разнообразное меню: от бутербродов с арахисовым маслом до куриных сосисок, фруктов, корма и даже яблочного пирога на праздники.



Кормление енотов / Скриншот с видео

Видео на YouTube Джеймс начал публиковать 1 июля 2011 года, а уже в 2020 году канал имеет более 300 тысяч подписчиков.

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Мужчина просит не присылать ему подарки или еду для животных, а сделать пожертвование в организацию защиты диких животных.

Дивіться відео: як Джеймс Блеквуд годує єнотів