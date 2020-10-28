Часто родители стремятся делиться с детьми своей жизнью, как с близкими друзьями. Или пытаются утешать малыша, когда тому грустно или страшно. Клиническая психологиня Эмма Цитрон объяснила, действительно ли можно дружить со своими детьми.

Не перегружать ребенка информацией

Эмма Цитрон сообщила изданию HuffPost, что родители могут слишком много информации рассказывать ребенк, когда они недовольны, обеспокоены или имеют проблемы.

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По ее мнению, это эмоционально обременительно для молодого человека и неуместно, ведь взрослыми должны быть родители, а не дети.

Взрослые могут делиться тем, что происходит в их жизни, однако это не должно быть слишком эмоционально. Например, о ссорах с партнером или о ненависти к своей работе – не стоит рассказывать. В таком случае ребенка используют, как терапевта.



Разговоры родителей с детьми / Фото FirstCry Parenting

У ребенка также есть личная жизнь

Родители хотят знать, когда в жизни молодого человека что-то не так. Однако ребенку также необходима конфиденциальность.

Я всегда очень рада выслушать, что происходит в твоей жизни, но я также уважаю твою личную жизнь. Ты можешь поделиться им со мной, но не обязан,

– посоветовала сказать детям експертка.

Если у малышей нет здравого ощущение приватности, они могут не научиться успокаиваться без посторонней помощи. "Нам нужно уметь самостоятельно управлять эмоциями. Это важный этап взросления", – добавила Эмма Цитрон.

Если же дети полностью зависят от своих родителей, то не научатся бороться с жизненными трудностями.

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"Будьте спокойны с ними, слушайте и дайте возможность говорить им, если они этого хотят. Но не давите на них", – подытожила експертка.