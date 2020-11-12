Многолетняя прочная дружба между мужчиной и женщиной может существовать и это не редкость. Несмотря на то, что у них разное представления о таких отношениях.

Дружеские отношения мужчины и женщины – это возможность быть теми, кем они есть, а не теми, кем кажутся. Об этом в своем блоге рассказал Дмитрий Карпачев.

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Мужчина вряд ли расскажет своей жене или друзьям, где облажался, сделал что-то неадекватное, ведь это неприятно и стыдно.

Он охотно поделится этим с "безопасным" человеком – с подругой, которая не будет предъявлять претензии, как, например, жена. Или не станет высмеивать, как друзья мужского пола. Иногда выговориться – это единственное, что нужно человеку в сложной ситуации.



Дружба между мужчиной и женщиной / Фото Bondi Beauty

Женщины получают от дружбы с мужчинами мощную энергетическую подпитку и трезвый взгляд на ситуацию.

Иногда эмоциональность и впечатлительность мешает им оценить проблему и найти решение. А мнение мужчины беспристрастное и высказанное без двусмысленности.

Женщины часто играют роли – перед любимым, на работе, среди подруг. Возможность сбросить маску и открыть себя настоящую мужчине-другу – настоящий подарок судьбы.

Зачем мужчина дружит с женщиной

► Хочет сохранить дружеские отношения после расставания

Бывают случаи, когда пара решает, что больше не может быть вместе, но все еще сохраняют близость. Этому способствует то, что люди много прошли, узнали друг друга, им комфортно общаться.

► Френдзона

Парень не заинтересован в развитии любовных отношений с девушкой, однако она ему приятна как человек. Дружеское общение с ней приносит удовольствие, она интересный собеседник, умеет поддержать, насмешить и комфорт в общении.

► Не хватает женской мудрости, мягкости и теплоты

При этом в качестве сексуального объекта мужчина в этой женщине не заинтересован.

Зачем женщина дружит с мужчиной

► Желание помощи, поддержки

Выполнить мужскую работу, решить бытовые вопросы, отвезти, привезти – все эти моменты достаточно трудно решать без так называемой мужской руки. Женщине удобно иметь друга, который всегда рядом.

► Далекие планы

Если завязать романтические отношения с понравившимся мужчиной сразу не получилось, то дружба может стать ступенькой, которая приблизит.

► Мужская мудрость и логика

Иногда женщине трудно понять мужчину, поэтому возможность обсудить с другом проблемы в своих отношениях высоко ценится женщиной. Он, скорее всего, будет иметь хороший совет и подскажет, как поступить в том или ином случае.

Скрытые мотивы дружбы

Весьма неприятно осознавать, что один скрывает истинные цели общения. Однако это всегда заметно, надо только знать, куда смотреть. Вот несколько признаков, которые указывают на то, что дружат с прицелом на дальнейшие любовные отношения. Это касается обоих полов.

Повышенное внимание, активный интерес к жизни друга, тесное, ежедневное общение, желание проводить как можно больше времени вместе.

Дорогие подарки, оплаченный совместный отдых.

Готовность в любое время суток прийти на помощь, причем личные дела всегда на втором месте после проблем и просьб друга.

Стремление сблизиться и занять определенное место в жизни друга.

"Случайные" романтические намеки: о том, как хорошо вам вместе, о сходстве характеров, взглядов и жизненных целей.

Комплименты и похвала даже при мелочи.



Скрытые мотивы дружбы / Фото MensXP.com

Когда дружба мешает отношениям

Если мужчина и женщина находятся в браках или у них стабильные отношения с партнерами, то иногда их дружба может столкнуться с препятствием – осуждением со стороны половинок.

Что делать, если партнеры не одобряют вашу дружбу:

Скрывать эти отношения. Но когда тайное станет явным, к вам будет очень много вопросов. Доказать, что вы скрывали всего лишь дружбу – очень трудно.

Прекратить дружбу. Мучительный и нежелательный вариант, но иногда безальтернативный. Если ваша половинка категорически настроена против друга и ставит ультиматум, придется делать выбор. Только объясните другу, почему вы пришли к такому решению. Он должен понять вас.

Дружить всем вместе. Оптимальный вариант, но не всегда реальный. Однако попробовать стоит: общие отдых, праздники, пикники покажут, есть ли перспектива дружить семьями.

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Французский писатель Паскаль Брюкнер писал: "Дружба – это замедленная любовь, она избегает пафосных страстей, выдерживает разлуки, допускает разнообразие вкусов". В жизни человека дружба занимает большое место, и если повезло найти настоящего друга противоположного пола и годами сохранять эти отношения – считайте это большой удачей.