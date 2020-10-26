В США 2-летний Тео подружился со скелетом, которого назвали Бенни. На него мальчик случайно наткнулся в подвале, где хранился декор для Хэллоуина.

Когда Тео приводит с собой Бенни, люди реагируют положительно. Они видят, насколько искренни эмоции малыша к скелету. Об этом рассказало издание Bored Panda.

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Мама мальчика считает, что карантин был очень тяжелым для Тео. До пандемии они проводили еженедельные игровые занятия в группе детского сада, но из-за COVID-19 они должны были приостановить посещение этих встреч.

Люди очень положительно к этому относятся. Бенни определенно заставляет многих людей улыбаться. Некоторые даже подходят к нам и говорят, что это мило,

– рассказала мама Эбигейл.

Так что, помня о том, что сейчас происходит в мире, женщина не обвиняет своего сына в том, что он хочет нового друга. Даже если Бенни немного не похож на обычного приятеля.

Смотрите фото дружбы Тео с Бенни:

Смотрите видео от мамы мальчика: