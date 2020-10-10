На просторах интернета появились новые вирусные кадры. На них маленькая девочка дремлет, прижимаясь к своим двум пушистым друзьям – коту и собаке.

Сначала видео было загружено на китайскую платформу Douyin, которая похожа на TikTok, с помощью аккаунта 727R17. Сейчас он имеет более 3,5 миллиона подписчиков. Об этом сообщило издание Bored Panda.

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Видео сняла и загрузила мать, которая живет в Китае со своей дочерью и двумя домашними животными. Как оказалось, кота зовут Мотор, а золотого ретривера – Даба.

Мать девушки публикует в социальных сетях повседневную жизнь своей дочери и ее домашних любимцев с 2018 года. В ее профиле Douyin можно найти немало очаровательных видео, на которых женщина показывает трио.

С тех пор как я родила ребенка, наша собака перестала разрушать мебель, а кот – царапать стены. Это потрясающе,

– написала мать девочки.

Например, на одном из них видно, как девочка любит одевать своих домашних животных, или выдает себя за врача, осматривая кота с собакой.

Смотрите фото, которые делает мама девочки:

Смотрите видео: девочка ложится спать со своими любимыми животными