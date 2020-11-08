Невероятные фото дружбы детей и животных сделала фотограф Андреа Мартин. На это женщину вдохновили картины, цвета, свет и ее дети.

В контакте между детьми и животными есть что-то волшебное, поэтому я концентрируюсь на том, чтобы поймать невиновность такого общения. Рассказала Андреа Мартин изданию Bored Panda.

Интересно Как 2-летний мальчик сделал из скелета игрушку: фото и видео интересной дружбы

Также она объяснила, что вкладывает много труда в каждую деталь – от гардероба и расположение к прическам.

Существует столько всего, что создает идеальный образ. Даже мельчайшая деталь может изменить фотографию с хорошей на удивительную,

– отметила Андреа Мартин.

"Предпочитаю снимать на открытом воздухе и люблю находить новые места с хорошим светом", – добавила Мартин.

Смотрите фото детей с животными: