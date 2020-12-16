Большинство детей мечтают иметь домашних животных. Казалось бы, что плохого – исполнить мечту малыша и подарить домашнего любимца. Однако родители должны помнить, какая это ответственность.

Энтузиазм малышей к питомцу проходит очень быстро. Ребенок несколько месяцев может радоваться, однако затем, скорее всего, ему надоест с ним возиться. Постепенно все заботы по уходу за домашним животным перейдут к маме или папе. Об этом в своем блоге рассказал Дмитрий Карпачев.

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Родители должны контролировать абсолютно все аспекты этой идеи, включая выбор животного и его породу. А также осознавать, что именно они будут главными хозяевами питомца.



Дети и домашние любимцы / Фото LIVEKINDLY

Полезность животного для ребенка

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Ежедневные прогулки / Фото Pets4Homes

Что важно помнить

Появление домашнего животного в квартире – не временная игра для взрослых или детей, а расширение состава семьи. К этому нужно подготовить ребенка.

Первые дни после приезда в новый дом – адаптационные. К новому привыкает, как само животное, так и хозяева.

Расскажите ребенку, что можно делать, а чего нельзя. Например, нельзя таскать за уши и хвост, бить, толкать ногой, кричать на ухо, насильно что-то делать, цеплять к хвосту игрушки – никаких издевательств.



Любовь к животному / Фото Tutor Doctor

Родители должны попытаться выбрать животное с характером максимально похожим на характер ребенка. Это сделать непросто, но реально. Например, флегматик будет восторженно наблюдать за черепахой, а сангвинику – быстро надоест.

Объясните, что в первые дни собака или кот будут вести себя нетипично. Пусть это не шокирует вашего ребенка.

Предупредите, что животное подчиняется своим биоритмам и может иногда странно себя вести. Например, коты посреди ночи бегают квартирой и громко мяукают, собака может выть, а морская свинка – начать копошится в клетке. Это не должно пугать или раздражать ребенка, такие условия сосуществования с домашним любимцем.



Как себя вести с животным / Фото Pinterest

Если животное заболеет, взрослым нужно будет уделять достаточно внимания его лечению и уходу. Ребенку не стоит ревновать или капризничать из-за этого.

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Важно перед тем, как брать питомца, сдать аллергопробы. Не только ребенку, а всем членам семьи. Аллергия может проявляться не сразу, а, например, через 2 – 3 месяца.