Домашнее животное для ребенка: что нужно знать родителям перед покупкой
Большинство детей мечтают иметь домашних животных. Казалось бы, что плохого – исполнить мечту малыша и подарить домашнего любимца. Однако родители должны помнить, какая это ответственность.
Энтузиазм малышей к питомцу проходит очень быстро. Ребенок несколько месяцев может радоваться, однако затем, скорее всего, ему надоест с ним возиться. Постепенно все заботы по уходу за домашним животным перейдут к маме или папе. Об этом в своем блоге рассказал Дмитрий Карпачев.
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Родители должны контролировать абсолютно все аспекты этой идеи, включая выбор животного и его породу. А также осознавать, что именно они будут главными хозяевами питомца.
Дети и домашние любимцы / Фото LIVEKINDLY
Полезность животного для ребенка
- Игры и общения. Дети забывают об одиночестве и скуке, играя с домашними животными.
- Развитие. Уход за питомцем учит трудолюбию и собранности. Дети развиваются в эмоциональном плане, чувствуя свою значимость и степень ответственности за живым существом.
- Вдохновение. Животные – неиссякаемый источник вдохновения. Дети рисуют, фотографируют, описывают в стихах и даже лепят из пластилина.
- Морально-этические нормы. Именно животные учат сочувствию, сопереживанию и безусловной любви.
- Прививки против эгоизма. Ребенок учится делить внимание и любовь родителей с другими членами семьи, пусть даже пушистыми.
- Здоровья. В семьях, где живут собаки, дети на 31% меньше болеют инфекцией верхних дыхательных путей.
- Ежедневные прогулки с четвероногими укрепляют иммунитет, закаляют организм.
Ежедневные прогулки / Фото Pets4Homes
Что важно помнить
Появление домашнего животного в квартире – не временная игра для взрослых или детей, а расширение состава семьи. К этому нужно подготовить ребенка.
Первые дни после приезда в новый дом – адаптационные. К новому привыкает, как само животное, так и хозяева.
Расскажите ребенку, что можно делать, а чего нельзя. Например, нельзя таскать за уши и хвост, бить, толкать ногой, кричать на ухо, насильно что-то делать, цеплять к хвосту игрушки – никаких издевательств.
Любовь к животному / Фото Tutor Doctor
Родители должны попытаться выбрать животное с характером максимально похожим на характер ребенка. Это сделать непросто, но реально. Например, флегматик будет восторженно наблюдать за черепахой, а сангвинику – быстро надоест.
Объясните, что в первые дни собака или кот будут вести себя нетипично. Пусть это не шокирует вашего ребенка.
Предупредите, что животное подчиняется своим биоритмам и может иногда странно себя вести. Например, коты посреди ночи бегают квартирой и громко мяукают, собака может выть, а морская свинка – начать копошится в клетке. Это не должно пугать или раздражать ребенка, такие условия сосуществования с домашним любимцем.
Как себя вести с животным / Фото Pinterest
Если животное заболеет, взрослым нужно будет уделять достаточно внимания его лечению и уходу. Ребенку не стоит ревновать или капризничать из-за этого.
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Важно перед тем, как брать питомца, сдать аллергопробы. Не только ребенку, а всем членам семьи. Аллергия может проявляться не сразу, а, например, через 2 – 3 месяца.
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