Из-за пандемии COVID-19 многие семьи встретились с дистанционной формой обучения. Некоторым детям может быть трудно адаптироваться к изменениям, поэтому родителям важно обеспечить правильную атмосферу для обучения.

Необходимо отталкиваться от особенностей ребенка, чтобы помочь обустроить комфортную зону для обучения. Полезными советами поделился издание Huffpost.

Интересно Ребенок плохо учится: 5 действенных советов для родителей

► Настройте экран компьютера

Размещение экрана является важным для комфорта ребенка, если он проводит перед монитором несколько часов в день. Должен располагаться на уровне глаз – примерно на расстоянии 50 – 75 сантиметров от лица.

Важно правильно настроить освещение, особенно если ребенок будет проводить много времени в чате с учителями и одноклассниками.

► Убедитесь, что стул удобный

Из этого пункта следует начать обустройство рабочей зоны. Важно, чтобы сиденье было удобным, а ноги при этом касались пола. По словам психологов, это помогает детям эмоционально чувствовать себя заземленными и более готовыми к обучению.



Обучение на дому / Фото Getty Images

► Обустройте рабочий уголок

Учась дома, детям трудно быть организованными. Важно предоставить им место, где они смогут сохранять свое школьные принадлежности. Он обязательно должен быть большим, но ребенок там должен самостоятельно организовать свои вещи, как делал это в школе.

► Позвольте ребенку выбирать

Если вы украшаете уголок своего дома, чтобы он стал рабочим местом вашего ребенка, дайте ему право выбора. Пусть самостоятельно выберет цвет мебели или письменных принадлежностей. Предложите повесить рисунки или плакаты, которые нравятся именно ему.

► Следите за временем

Соблюдение определенного распорядка дня может быть полезным для детей в эмоциональном плане. Им стоит напоминать о важности перерывов и физической активности. Также в распорядок можно добавить выполнения упражнений для зрения, если ребенок много времени проводит у компьютера.

► Минимизируйте отвлекающие факторы

Важно, чтобы родители создали для ребенка пространство, где он не будет отвлекаться на бытовые домашние дела. Хорошо, если это будет рабочий стол и стул в отдельной комнате.

Читайте также Что делать родителям, если ребенок прогулял школу

Если такие условия обустроить проблематично, попробуйте найти компромиссные варианты – используйте наушники, обсудите семейные правила и зоны, где нужно поддерживать тишину.

Кроме того, поговорите со своим ребенком о том, что его отвлекает. Спросите также, что помогает сконцентрироваться и внесите соответствующие изменения.