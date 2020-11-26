Одной из актуальным проблемам современности является расизм. Родителям важно уметь объяснить ребенку проблему дискриминации и социальные привилегии.

Издание HuffPost сделало подборку советов, которые помогут взрослым просто и доступно объяснить малышам тему расизма.

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Нужно воспитывать себя

Перед тем как начать говорить с ребенком, родителям нужно самим убедиться, что они понимают понятие дискриминации и привилегий. Поэтому важно разобраться, как это работает в обществе.

Взрослым нужно привыкнуть к содержанию этого разговора, чтобы не испытывать дискомфорта, рассказывая о различных расах.

Разговаривать об этом с детства

Согласно исследованиям, дети в возрасте от 3 месяцев уже могут распознавать расовые различия. Именно поэтому такие разговоры можно начинать с детства.



Разговаривать с детства / Фото Popsugar

Важно привить малышу положительное отношение. Для этого следует демонстрировать детям игрушки и книги, которые будут способствовать многообразию.

Если родители не будут говорить о расовые различия и расизме, дети, скорее всего, будут воспринимать предвзятое представление со стороны сверстников и общества в целом.

Сложные вещи в доступной форме

Маленькие дети могут еще не знать слово "привилегия" или "расизм", но они могут понять концепцию справедливости и несправедливости. Есть довольно много возможностей объяснить эти понятия с раннего возраста.

Известно, что до 3 лет ребенок уже начинает осознавать общественные различия, например, по цвету кожи и другими расовыми характеристиками.

Если ребенок каким-то образом начинает проявлять свое негативное отношение, нужно объяснить, что это несправедливое поведение с его стороны. При этом термин, которые употребляют родители, должны соответствовать возрасту, чтобы помочь понять предвзятость.



Объяснять доступно / Фото COVID-19 HUB

Закрепляйте результаты действиями

Изучение темы дискриминации или расового неравенства не должно оставаться только разговором. Родители должны моделировать антирасистское поведение в повседневной жизни.

Эксперты рекомендуют поговорить с детьми о том, как они будут действовать при различных сценариях. Например, что скажут, если услышат, что член семьи говорит что-то расистское. Или сделают замечание своему другу, который негативно высказывается о правах другого человека.

Обсуждайте книги и тогдашние новости

Для объяснения родители могут использовать книги, документальные фильмы, новости, видео на YouTube, аккаунтами в социальных сетях.

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Не бойтесь об этом говорить

Не переживайте из-за того, что можете чувствовать себя неудобно, или скажете что-то не так. Если вы будете ждать идеального момента, то никогда не станете об этом говорить. Молчание может создать пустоту в понимании ребенка, которую заполнит кто-то другой.