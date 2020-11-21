SMM-менеджер одного из аккаунтов в инстаграм обнародовал переписку с клиенткой, которая просила бесплатно отдать ей кофту с логотипом Оксфордского университета.

Имя не указывают, однако девушка сообщила, что не сдала вступительные экзамены и боялась об этом рассказать своим родителям. Соответствующую информацию опубликовали в инстаграм Depop Drama.

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Девушка отметила, что для поддержания ее легенды она хотела бы, чтобы ей подарили кофту с логотипом Оксфорда.

"Прошел год, а они до сих пор думают, что я хожу в университет. Я думаю, эта кофта придаст убедительности моей истории. Я знаю, что это наглая просьба – отдать мне ее бесплатно, но я без средств для существования, так как все деньги потрачены на книги. Поможете девушке? ", – написали в сообщение инстаграм-магазина.

Люди активно реагировали на публикацию и давали свои советы по ситуации.