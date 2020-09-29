Американка Элли Роуз решила не выбрасывать одежду своей бабушки, которая умерла в сентябре 2020 года. Вместо этого вещи родственницы стали неотъемлемыми в гардеробе красавицы.

Журнал People распространил трогательную историю девушки, которая недавно потеряла бабушку. По словам Элли Роуз, она не только была для нее родственницей, но и другом. С бабушкой девушка проводила много свободного времени, ходила в рестораны, приглашала на кофе в уютные кафе или проводила время дома, шутя и рассказывая смешные истории. Поэтому после смерти пенсионерки американка решила по-особенному сохранить память о ней.

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Модница, которая является дизайнером по образованию, перешила десятки вещей из гардероба пенсионерки. Элли Роуз не боялась перекроить старые вещи и сделать их современными и стильными. Благодаря бабушкиным нарядам девушка обновила гардероб и главное – теперь каждый день чувствует, будто ее родственница рядом.

"Я неожиданно потеряла свою прекрасную бабушку в сентябре. Она была моим лучшим другом. Она оставила после себя много старой одежды, которую я не хотела выбрасывать. Я взяла все в свою студию и переделала наряды. И теперь она всегда со мной", – тронула сеть Элли Роуз.