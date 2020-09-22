Видимо, не все люди могут решиться изменить свою внешность, показав свой стиль. А 19-летняя американка Хейли из штата Юта сделала это и собственным примером вдохновила десятки других людей показать свои метаморфозы.

Кардинально разные кадры американка продемонстрировала в TikTok, где зарегистрирована под ником cherryemojigirl. В коротком видео Хейли призналась, что росла в консервативной семье, где родители не одобряли попыток ребенка изменить свой имидж. Однако девочка выросла и настолько стала другой, что ее невозможно узнать на фото из школы.

Важно Как родителям реагировать на проблемные заявления подростка

Оказалось, что все время проживания с родителями Хейли понимала, что ее внешний вид не отражает внутренний мир. Родственники, сверстники или социум создавали определенные рамки, мешали показать истинное "я". Поэтому, как только американка переехала – подстригла волосы, покрасилась в черно-красный цвет, нарастила неоновые ногти, сделала несколько татуировок и пирсинг и изменилась до неузнаваемости.

Смотрите видео, Хейли записала для сторонников:

Видео посмотрели более 10 миллионов пользователей сети. История блогера настолько понравилась всем ее фанам, что люди массово начали делиться своими историями. Популярность Хейли настолько увеличилась, что американка открыла собственный бизнес: в сети она продает одежду со специальными логотипами.