Талула Робертс из города Манчестер, что в Великобритании, хотела поблагодарить водителя службы доставки за его работу во время пандемии COVID-19. Известно, что мужчина не имеет способности слышать.

Во время карантина девочка подружилась с курьером Тимом Джозефом. Об этом сообщило британское издание BBC.

Интересно Молодой отец нашел способ, как научить сына пить обычную воду: смешное видео

В самом начале пандемии Талула рисовала курьеру радугу в знак благодарности за его работу. Со временем девочка решила выучить язык жестов, чтобы пообщаться с мужчиной.

"Талула поняла, что я не слышу, и однажды она удивила меня, показав мне "хорошего дня!". Меня это очень обрадовало. Я решил научить ее показывать "доброго утра, хорошего дня". Она в точности повторила за мной – это подарило мне прекрасное настроение на весь день", – вспомнил курьер Тим Джозеф.

Смотрите видео: девочка выучила язык жестов, чтобы поблагодарить курьеру