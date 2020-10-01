8-летняя девочка выучила язык жестов, чтобы поблагодарить курьера: трогательное видео
Талула Робертс из города Манчестер, что в Великобритании, хотела поблагодарить водителя службы доставки за его работу во время пандемии COVID-19. Известно, что мужчина не имеет способности слышать.
Во время карантина девочка подружилась с курьером Тимом Джозефом. Об этом сообщило британское издание BBC.
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В самом начале пандемии Талула рисовала курьеру радугу в знак благодарности за его работу. Со временем девочка решила выучить язык жестов, чтобы пообщаться с мужчиной.
"Талула поняла, что я не слышу, и однажды она удивила меня, показав мне "хорошего дня!". Меня это очень обрадовало. Я решил научить ее показывать "доброго утра, хорошего дня". Она в точности повторила за мной – это подарило мне прекрасное настроение на весь день", – вспомнил курьер Тим Джозеф.
Смотрите видео: девочка выучила язык жестов, чтобы поблагодарить курьеру