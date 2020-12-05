В США 11-летняя девочка с подругой украла у своей бабушки пикап Ford Ranger и пыталась убежать. За девушками устроили погоню правоохранительные органы.

В некоторых моментах авто ехало со скоростью более 130 километров в час. Об этом изданию ABC News рассказал патрульный штата Алабама Джастин О'Нил.

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Через потенциальную опасность для общества, полицейским пришлось отозвать своих сотрудников. Однако за нарушительницами поехала патрульная служба.

Преследование прекратилось в 50 километрах от места старта, в кювете. Патрульный штата Алабама Джастин О'Нил заверил, что в ДТП никто не пострадал.

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Обе девушки находятся под стражей в ожидании передачи в Департамент прав человека.