Марта Дэвис из города Ковентри, что в Великобритании, более 8 лет питалась одним хлебом и водой. Причиной стало психическое расстройство, которое смогли вылечить только в 10-летнем возрасте девочки.

Как передает Fox News, марте Дэвис поставили диагноз пищевая неофобия. Это редкое психическое расстройство, при котором человек имеет панический страх перед непривычной пищей. Поэтому девочка замкнулась в себе и с 18 месяцев ела только поджаренный хлеб, который запивала водой. Разнообразить рацион ей помогали только чипсы.

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Родители девочки были убеждены, что недуг она перерастет. Надежду возлагали на школу, где дети охотно едят сэндвичи в перерыве между уроками и имеют комплексный обед. Однако и в учебном заведении Марта Дэвис отказывалась полноценно питаться и просто давилась другой пищей.

"До 18 месяцев Марта ела, как любой ребенок, жидкую пищу. Потом она начала просто отталкивать блюда. Со временем становилось все хуже. Когда дочь пошла в школу в 5 лет, я думала, что с этого момента она увидит, как другие дети ее возраста питаются, и начнет есть нормально. Но поняла, что это не сработает. Мы ходили на дни рождения и носили с собой тосты и чипсы", – рассказала мама девочки Джули Дэвис.



Школьница ела только хлеб 8 лет / Фото FoxNews

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Родители за эти годы посетили немало диетологов и психологов. Однако помогли ребенку несколько сеансов гипнотерапии. После этого Марта Дэвис уже попробовала десятки новых блюд, а в первый день лечения гипнозом заказала пиццу.

"После сеанса Марта начала есть фрукты и овощи. За несколько недель она попробовала 50 новых блюд", - добавила мама девочки.



Марта Дэвис не могла есть ничего, кроме хлеба / Фото The Sun