Папа Мэтью Косман поделился своим проектом "сделай сам", а именно гигантской детской площадкой в форме динозавра. Конструкция имеет длину в 14 метров.

Вместо того чтобы пойти традиционным путем со скучной горкой и качелями, мужчина построил тематическую детскую площадку. Об этом сообщило издание Bored Panda.

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Для проекта было использовано много различных материалов: строительная сталь, дерево, пенопласт, проводная сеть, стекловолокно и др. А для того, чтобы динозавр не рухнул, потратили почти 11 тысяч килограммов цемента для фундамента.

Я делаю классные вещи для себя, никто за это мне не заплатит. У меня есть опыт работы в аэрокосмической инженерии, это было очень важно для реализации проекта,

– сообщил Мэтью Косман.

Конструкция напоминает апатозавра – растительноядного динозавра позднего юрского периода. Он был настолько огромным, что для него нужно было арендовать кран, чтобы перевезти из мастерской на задний двор.

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Мужчина утверждал, что для этой работы накапливал много планирования и хлама. Он знал, что однажды воплотит свою мечту.

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Смотрите видео о создании динозавра: